Тріснуті помідори не завжди означають наявність якогось захворювання чи шкідників, пише Top. Найчастіше це лише реакція рослини на зміни, які спричинили стрес.

Чому помідори тріскаються на гілці?

Найчастіше тріщини на помідорах – це результат нерегулярного та неправильного поливу. До прикладу, якщо грядка тривалий час була сухою, а потім отримала значну кількість води, помідори почнуть тріскатися. Таке може бути після рясних опадів чи самостійного поливу через надлишок води.

Пересушені помідори миттєво поглинають воду, м’якоть починає швидше рости, а шкірка під тиском лопається. Такі помідори цілком їстівні, проте вживати їх потрібно якнайшвидше, щоб на плодах не розвинулась цвіль та мікроорганізми.

Якщо ж регулярно поливати томати, тоді проблем з розтріскуванням можна уникнути.



Постійний полив унеможливить розтріскуванню плодів / Фото Pexels

Досить часто помідори розтріскуються в тепле, дощове літо. Занадто велика кількість опадів призводить до того, що в плодах вже занадто багато води, тому вони тріскаються.

Дачники радять поливати помідори часто, але помірно, щоб підтримувати стабільність вологості ґрунту й запобігати різкому коливанню вологості плодів.

Крім того, можна застосувати мульчування, яке зменшує випаровування води й допомагає підтримувати рівномірний рівень вологості. Також варто регулярно збирати стиглі плоди й уникати надмірного удобрення азотом. Кущі не можна різко обривати, бо видалення листя пришвидшує потрапляння води до плодів.

Чим підживити томати у липні?

Для здорового розвитку томатів необхідно забезпечити їх кальцієм, щоб уникнути вершинної гнилі, яка є наслідком його нестачі. Рекомендується використовувати кальцієву селітру з правильною дозуванням кожні 10 днів для підтримки оптимального рівня кальцію в рослинах.