Несмотря на то, что уксус используют для уборки и очистки поверхностей на кухне или в ванной, есть еще один способ, который активно применяют в теплое время года, пишет El Cronista.

Почему у входной двери распыляют уксус?

Уксус может служить репеллентом. Благодаря сильному и резкому запаху он действует как естественное средство отпугивания различных домашних вредителей.

Тараканы, муравьи, пауки и другие насекомые начнут убегать из мест, где чувствуется запах уксуса. Этот метод особенно полезен летом, когда в дом залетает много мух, а из мусорного ведра вылетают дрозофилы.

Покупці на Prom часто замовляють засоби для відлякування шкідників. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Однако концентрированный уксус использовать не стоит, поэтому его рекомендуют разбавить водой в бутылке с распылителем. Уксусную смесь нужно распылить на дверную коробку, на пол, в небольшие щели, а также на плинтусы и углы.



Раствор следует распылять на дверные ручки / Фото Pexels

Процедуру распыления уксуса рекомендуется повторять 1–2 раза в неделю для поддержания эффекта. Особенно полезна такая мера будет в тех случаях, когда в комнатах много домашних пауков. Запах уксуса отпугнет их, как и всех остальных насекомых.

В качестве альтернативы для борьбы с мухами можно использовать смесь из лимона, гвоздики, розмарина и эфирного масла лемонграсса, которая отпугивает насекомых. Ее можно приготовить дома, доведя ингредиенты до кипения в кастрюле с водой и распылив полученное средство возле окон и дверей.