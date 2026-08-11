Попри те, що оцет використовують для прибирання та очищення поверхонь на кухні або ванній, є ще один спосіб, який активно використовують в теплу пору року, пише El Cronista.

Чому оцет розпилюють біля вхідних дверей?

Оцет може діяти як репелентний бар’єр. Завдяки сильному та різкому аромату він діє як природний відлякувач для різних домашніх шкідників.

Таргани, мурахи, павуки та інші комахи почнуть тікати з місць, де чути оцтом. Метод особливо помічний влітку, коли в оселю залітає багато мух, а зі смітника вилітають дрозофіли.

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Проте концентрований оцет не варто використовувати, тому його радять розвести з водою у пляшці з розпилювачем. Оцтову суміш потрібно розпорошити на дверній рамі, на підлозі, у невеликих тріщинах та на плінтусах і кутах.



Розчин варто розплювати на дверні ручки / Фото Pexels

Процедуру з розпорошуванням оцту радять повторювати 1 – 2 рази на тиждень для підтримки ефекту. Особливо корисна така дія буде в тих випадках, коли в кімнатах є чимало домашніх павуків. Запах оцту їх відлякає, як і всіх інших комах.

Як альтернативу, для боротьби з мухами можна використати суміш з лимона, гвоздики, розмарину та ефірної олії лемонграсу, яка відлякує комах. Її можна приготувати вдома, доводячи до кипіння інгредієнти у каструлі з водою та розпилюючи отриманий засіб біля вікон і дверей.