Дождевая вода слабокислая, а водопроводная — жесткая и слабощелочная, пишет Deccoria.

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Чем полезна дождевая вода?

В слишком щелочной почве растения не способны в достаточной мере усваивать необходимое им железо и марганец. Из-за этого возникает хлороз – листья желтеют между жилками и блекнут.

Что касается водопроводной воды, то она безопасна для человека, но рододендроны, гортензии и папоротники плохо переносят постоянный полив из-под крана.

Летом вода из-под крана имеет температуру в среднем 10 °C, поэтому при поливе горячей водой у корней может возникнуть тепловой шок. А вот дождевая вода имеет температуру, соответствующую температуре окружающего воздуха, поэтому не вызывает стресса у растений.



Дождевая вода намного лучше воды из-под крана / Фото Pexels

Как собирать дождевую воду?

Достаточно иметь обычную бочку под водосточной трубой объемом 100, 250, 500 и 1000 литров. Они должны быть изготовлены из пластика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению.

Черпак для водосточной трубы следует прикрепить к вертикальной части водосточной трубы. Его конструкция выполняет функцию автоматического перелива. Когда бочка наполняется, лишняя вода стекает по желобу, устраняя риск перелива. Располагать бочку следует в тенистом месте.

Впрочем, дождевая вода не является абсолютно чистой, так как вместе с водой в бочку стекают листья, птичий помет и пыль. Когда они осядут на дне резервуара, то станут рассадником водорослей и бактерий. Поэтому необходимо установить фильтр в соединении бочки.

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Специальное сито задержит все грязные примеси, однако его следует чистить каждые несколько недель, особенно осенью. А ещё бактерии активно размножаются под прямыми солнечными лучами, поэтому резервуар нужно накрыть тёмной крышкой и поставить в тень.

Кроме того, застоявшаяся тёплая вода в бочке может привлечь комаров. Поэтому плотная крышка отлично решает эту проблему, а мелкая сетка помогает перекрыть входное отверстие желоба. Если сливать воду из бочки каждые 2 недели, то никакие бактерии и водоросли не успеют размножиться.

Дождевая вода идеально соответствует естественным потребностям большинства культур, поэтому имеет больше преимуществ, чем вода из-под крана.