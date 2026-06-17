Дощова вода є слабокислою, а водопровідна – жорстка та слаболужна, пише Deccoria.

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Чим корисна дощова вода?

У занадто лужному ґрунті рослини не здатні певною мірою засвоювати необхідне їм залізо й марганець. Через це відбувається хлороз – листя жовтіє між жилками й блякне.

Щодо водопровідної води, то вона безпечна для людини, але рододендрони, гортензії та папороті погано переносять постійний полив з-під крана.

У літню пору вода з-під крана містить в середньому 10°C, тому при поливі на гаряче коріння може виникнути тепловий шок. А от дощова вода має природню температуру повітря, тож не є стресовою для рослин.



Дощова вода набагато краща за воду з-під крана / Фото Pexels

Як збирати дощову воду?

Достатньо мати звичайну бочку під жолобом об’ємом 100, 250, 500 та 1000 літрів. Вони мають бути виготовлені з пластику, стійкого до ультрафіолетового випромінювання.

Черпак для жолоба слід прикріпити до вертикальної частини водостічної труби. Його конструкція виконує функцію автоматичного переливу. Коли бочка наповнюється, зайва вода стікає по жолобу, усуваючи ризик переливу. Розташовувати бочку варто в тінистому місці.

Втім, дощова вода не є абсолютно чистою, бо з водою у бочку стікає листя, пташиний послід і пил. Коли вони осядуть на дні резервувара, то стануть розсадником водоростей і бактерій. Тому потрібно встановити фільтр у з’єднанні бочки.

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Спеціальне сито затримає усі брудні домішки, проте його варто чистити кожних кілька тижнів, особливо восени. А ще бактерії активно розмножуються під прямим сонцем, тому резервуар потрібно накрити темною кришкою й поставити в тінь.

Крім того, застійна тепла вода у бочці здатна привабити комарів. Тому щільна кришка чудово вирішує проблему, а дрібна сітка допомагає перекрити вхідний отвір жолоба. Якщо зливати воду з бочки кожних 2 тижні, то ніякі бактерії та водорості не встигнуть розвинутися.

Дощова вода ідеально відповідає природним потребам більшості культур, тому має кращі переваги, ніж вода з-під крана.