Речь идет о сладкой воде кока-колу, пишет Wprost Dom. В июне розы как раз могут заполонить колонии тли, поэтому стоит попробовать вывести их сладкой водой.

Оказывается, любимая многими нами вода может решить проблему быстрее, чем специальные средства.

Как вывести тлю сладкой водой?

Появление тли очень плохо влияет на растения. Молодые побеги перестают расти, скручиваются листья, а бутоны становятся липкими от медвяной росы.

Больше всего страдают от тли те розы, что растут с южной части дома. Тепло и отсутствие потока воздуха создают идеальные условия для тли.

В сладком напитке содержится кофеин, который нарушает нервную систему вредителей и ограничивает их активность. Кроме того, после опрыскивания значительное влияние на насекомых имеет сахар. Через него они становятся менее подвижными и часто даже прилипают к листьям.



Обработку сладкой водой следует проводить только рано утром или поздно вечером, когда не греет сильно солнце. Спрей должен состоять из одной части кока-колы и трех частей воды.

Дачники советуют сосредоточиться на молодых побегах и нижней стороне листьев, поскольку именно там больше всего накапливается тля.

Для лучшего результата стоит направить сильную струю воды на растения, удалить липкие кончики побегов, и только тогда проводить опрыскивание.