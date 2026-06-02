Йдеться про солодку воду кока-колу, пише Wprost Dom. У червні троянди якраз можуть заполонити колонії попелиці, тому варто спробувати вивести їх солодкою водою.

Виявляється, улюблена багатьма нами вода може вирішити проблему швидше, ніж спеціальні засоби.

Як вивести попелицю солодкою водою?

Поява попелиці дуже погано впливає на рослини. Молоді пагони перестають рости, скручується листя, а бутони стають липкими від медвяної роси.

Найбільше страждають від попелиці ті троянди, що ростуть з південної частини будинку. Тепло та відсутність потоку повітря створюють ідеальні умови для попелиці.

У солодкому напої міститься кофеїн, який порушує нервову систему шкідників й обмежує їхню активність. Крім того, після обприскування значний вплив на комах має цукор. Чрез нього вони стають менш рухливими й часто навіть прилипають до листя.



Солодка вода допоможе вивести попелицю з троянд / Фото Pexels

Обробку солодкою водою слід проводити лише рано вранці чи пізно ввечері, коли не гріє сильно сонце. Спрей повинен складатися з однієї частини кока-коли та трьох частин води.

Дачники радять зосередитися на молодих пагонах і нижній стороні листя, оскільки саме там найбільше накопичується попелиця.

Для кращого результату варто направити сильний струмінь води на рослини, видалити липкі кінчики пагонів, і лише тоді проводити обприскування.