Известковый налет на унитазе – это скопление минеральных отложений из воды, которые со временем начинают затвердевать, пишет Express.

Отбеливатель хорошо уничтожает бактерии, но недостаточно эффективен для удаления налета. Кроме того, из-за агрессивных компонентов средство может повредить чашу унитаза.

Почему отмыть унитаз?

Специалистка по уборке Софи рассказала, что эффективно удаляет известковый налет обычная лимонная кислота. Она намного лучше коммерческих средств, в которых содержатся токсины, вредные при вдыхании.

Благодаря своей кислотности лимонная кислота способна расщеплять щелочные вещества в известковом налете, поэтому быстро их разрушает. Конечно, можно использовать уксус, однако лимонная кислота более эффективна и не имеет резкого запаха.



Лимонная кислота быстро очистит унитаз / Фото Pexels

Лучшее время для очистки туалета – вечер. Требуется более 6 часов, чтобы средство успело раствориться. Перед тем как засыпать лимонную кислоту, нужно вскипятить воду, залить ее в унитаз и высыпать упаковку лимонной кислоты.

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На следующее утро нужно лишь щеткой удалить остатки отложений и очистить унитаз. Метод эффективен, но если останутся еще некоторые известковые остатки, процедуру можно повторить.

Профессиональные уборщицы рекомендуют использовать жидкость для мытья посуды в держателе для щетки, чтобы предотвратить появление неприятного запаха и облегчить чистку унитаза. Этот способ помогает размягчить грязь и затрудняет прилипание нового налета к керамике, что упрощает последующую уборку.