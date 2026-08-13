Вапняний наліт на унітазі – це скупчення мінеральних відкладень з води, які з часом починають тверднути, пише Express.

Відбілювач добре знищує бактерії, але недостатньо ефективний для виведення нальоту. Крім того, через агресивні компоненти засіб може пошкодити чашу унітазу.

Чим відмити туалет?

Спеціалістка з прибирання Софі розповіла, що ефективно видаляє вапняний наліт звичайна лимонна кислота. Вона набагато краща за комерційні засоби, в яких містяться токсини, що шкідливі для вдихання.

Завдяки кислотності лимонна кислота здатна розщеплювати лужні матеріали у вапняному нальоті, тому швидко їх руйнує. Звісно ж, оцет можна використовувати, проте лимонна кислота ефективніша й без різкого запаху.



Лимонна кислота швидко очистить унітаз / Фото Pexels

Найкращий час для обробки туалету – вечір. Потрібно понад 6 годин для того, щоб засіб встигнув розчинитися. Перед засипанням лимонної кислоти потрібно закип’ятити воду, залити її в унітаз і засипати упаковку лимонної кислоти.

Придбати усе для ванної й туалету можна на Промі. Якщо бюджет обмежений, на Prom зручно переглянути кілька пропозицій одного товару й обрати оптимальну. В асортименті понад 120 мільйонів товарів від 60 тисяч продавців.

Наступного ранку потрібно лише щіткою видалити залишки відкладень й очистити унітаз. Метод помічний, але якщо залишаться ще деякі вапняні залишки, процедуру можна знову повторити.

Професійні прибиральниці рекомендують використовувати рідину для миття посуду в тримачі для щітки, щоб запобігти появі неприємного запаху та полегшити чищення унітазу. Цей спосіб допомагає розщеплювати бруд та ускладнює прилипання нового нальоту на кераміку, що робить наступне прибирання простішим.