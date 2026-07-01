В городах может не хватать природных источников воды, а нагретый бетон может достигать таких температур, которые угрожают жизни птиц, пишет Wprost Dom.

Читайте также Иначе урожая не дождетесь: вот как правильно поливать огород в жару

Как помочь птицам в жару?

Пернатые не только пьют воду. Вода необходима им для купания, чтобы регулировать температуру тела и способность к полету. Специалисты отмечают, что достаточно лишь неглубокой миски или блюдца с водой, чтобы спасти птиц от жары.

В жаркие дни эту воду нужно менять каждый день, а в очень жаркие дни – даже дважды в день. Емкости для воды нужно мыть горячей водой, так как остатки пищи или помет могут стать рассадником бактерий и грибков.



Птицам в жару очень нужна вода / Фото Pexels

Особое внимание следует уделить птицам, которые могут лежать на раскаленном тротуаре. Если животное окажется очень ослабленным, то в таком случае его следует поместить в картонную коробку с отверстиями для циркуляции воздуха. Затем коробку нужно поставить в затененное место.

Еду или воду давать самостоятельно не стоит. Лучше обратиться к ветеринару или в центр реабилитации животных.

Птицам летом нужна только вода, а от дополнительной пищи следует воздержаться. Пернатые легко находят естественный корм, а дополнительная подкормка может только навредить вскармливанию птенцов.

Однако при желании им можно давать семена подсолнечника, просо, овес и пшеницу, а также тертую тыкву, морковь и кусочки яблок. Среди запрещенных продуктов – соленые снеки, хлеб, шоколад, сырое мясо, косточки фруктов, гнилые семена, мед и сиропы, поскольку они могут быть вредными или токсичными.