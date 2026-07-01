У містах може бракувати природних джерел води, а нагрітий бетон може досягати таких температур, що загрожують життю птахів, пише Wprost Dom.

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Як допомогти птахам у спеку?

Пернаті не лише п’ють воду. Вода необхідна їм для купання, щоб регулювати температуру тіла й здатність до польоту. Фахівці зазначають, що достатньо лише неглибокої миски чи блюдця з водою, яка врятує птахів від спеки.

У спекотні дні цю воду потрібно змінювати кожного дня, а в дуже гарячі дні – навіть двічі на день. Ємності від води потрібно мити гарячою водою, бо залишки їжі чи послід можуть стати розсадником бактерій та грибків.



Птахам у спеку дуже потрібна вода / Фото Pexels

Особливу увагу слід звернути на птахів, які можуть лежати на гарячому тротуарі. Якщо тварина виявиться дуже ослабленою, то в такому разі її слід помістити в картонну коробку з отворами для циркуляції повітря. Тоді її слід покласти в затіненому місці.

Їжу чи воду давати самостійно не варто. Краще звернутися до ветеринара чи центру реабілітації тварин.

Птахам влітку потрібна лише вода, а від додаткових харчів слід утриматися. Пернаті легко знаходять природний корм, а додаткова підгодівля може лише нашкодити вигодовуванню пташенят.

Та за бажанням їм можна давати насіння соняшнику, просо, овес та пшеницю, а також тертий гарбуз, моркву та шматочки яблук. Серед заборонених продуктів – солоні снеки, хліб, шоколад, сире м'ясо, кісточки фруктів, гниле насіння, мед та сиропи, оскільки вони можуть бути шкідливими або токсичними.