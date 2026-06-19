Оказывается, избыток так же проблематичен, как и его недостаток, пишет Wprost Dom. Через несколько дней почва становится менее воздухопроницаемой, хуже отводит воду и затрудняет работу корней.

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Дело в том, что корни травы нуждаются в кислороде. И когда почва слишком плотная и перенасыщена водой, газон теряет цвет и не может полноценно использовать питательные вещества для роста.

Как сделать газон зеленым?

Если после сезона дождей газон всё же пожелтел, нужно воспользоваться вилами, которые обеспечивают необходимую аэрацию почвы. Благодаря одной несложной манипуляции кислород лучше поступает к корням, отводится лишняя вода, а почва становится уже не такой уплотнённой.

Следует сделать проколы на глубину 8–10 сантиметров. Особенно важна такая мера на тяжелых почвах. Аэрация необходима в почвах, в которых содержится много глины. Они способны гораздо дольше удерживать воду.



Аэрация улучшает почву / Фото Pexels

Если почва будет влажной несколько дней, а на газоне будут лужи, то аэрация обеспечит улучшение гораздо эффективнее, чем всевозможные удобрения, обещающие зеленый газон.

Но следует понимать, что вилы нельзя вбивать в мокрую почву. Из-за этого дырки могут быстро закрываться, а эффект от процедуры будет кратковременным. Проводить манипуляции нужно тогда, когда почва подсохнет.

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По словам садоводов, сначала нужно улучшить состояние почвы, а уже потом вносить удобрения, если метод с вилами не поможет.

Через несколько недель после аэрации цвет газона станет заметно зеленее, трава станет гуще и будет менее подвержена застою. Именно поэтому обычные вилы являются недооцененным инструментом для ухода за газоном.