Виявляється, що надлишок такий же проблематичний, як його нестача, пише Wprost Dom. Після кількох днів ґрунт стає менш проникним для повітря, гірше зливає воду й ускладнює роботу коріння.

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Річ у тому, що коріння трави потребує кисню. І коли ґрунт дуже щільний і забитий водою, то газон втрачає колір і не може повноцінно використовувати поживні речовини для росту.

Як зробити газон зеленим?

Якщо після сезону дощів газон все ж таки пожовтів, потрібно скористатися вилами, які створюють необхідну аерацію ґрунту. Завдяки одній нескладній маніпуляції кисень краще потрапляє до коренів, відводиться зайва вода, а ґрунт стає вже не таким ущільненим.

Слід зробити проколи на глибину 8 – 10 сантиметрів. Особливо важливою така діє є на важких ґрунтах. Аерація необхідна в ґрунтах, в яких міститься багато глини. Вони здатні набагато довше утримувати воду.



Аерація покращує ґрунт / Фото Pexels

Якщо ґрунт буде вологим кілька днів, а на газоні будуть калюжі, то аерація забезпечить покращення значно ефективніше, ніж усілякі удобрення, які обіцяють зелений газон.

Та слід розуміти, що вила не можна вбивати у мокрий ґрунт. Через це дірки можуть швидко закриватися, а ефект від процедури буде короткочасним. Проводити маніпуляції потрібно тоді, коли підсохне ґрунт.

Придбати вила онлайн можна на Prom. А якщо потрібно перевірити садовий товар перед отриманням, є безпечна Пром-оплата. Кошти надходять продавцю лише після того, як покупець особисто огляне й забере посилку.

За словами садівників, спочатку потрібно покращити стан ґрунту, а вже тоді вносити добрива, якщо метод з вилами не допоможе.

Через кілька тижнів після аерації колір газону стане вже помітно зеленішим, трава стане густішою й матиме менше схильності до застою. Саме тому звичайні вила є недооціненим інструментом для догляду за газоном.