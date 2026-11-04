Готуємось до зимових свят завчасно: ідеї подарунків для всієї родини

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Якщо ви ще не визначилися з презентами для рідних, зверніть увагу на речі, які поєднують практичність, користь і приємні емоції, пише 24 Канал.

Вдалим вибором можуть стати одяг, книги та косметика. Такі подарунки підійдуть різним членам родини – батькам, дітям, братам, сестрам чи іншим близьким людям.

Що подарувати рідним на свята?

Одяг

Завжди вдалим подарунком до зимових свят можуть стати практичні речі, які зігрівають у холодну пору року. До прикладу, рідним можна придбати теплий светр, світшот, кардиган чи затишну піжаму. Також варто звернути увагу на зимові аксесуари: шарфи, шапки, рукавиці чи теплі шкарпетки.

Під час вибору одягу потрібно враховувати стиль людини, її улюблені кольори та розмір. Якщо не впевнені, що саме сподобається близькій людині, краще віддати перевагу базовим речам без надто яскравих принтів і складних деталей.

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Книги

Такий подарунок може подарувати нові враження, цікаві знання і натхнення. Книги підійдуть як дорослим, так і молодшим членам родини. Головне – правильно визначити жанр і тематику, які зацікавлять майбутнього читача.

Для тих, хто любить розвиватися, можна обрати літературу із саморозвитку, психології, філософії чи біографії відомих особистостей. Любителям художніх історій сподобаються сучасні романи, детективи чи фантастика. А для дітей варто придивитися до ілюстрованих видань, казок, пригодницьких історій та пізнавальних книжок.

Подарунки варто планувати близьким вже тепер / Фото Pexels

Косметика

Косметичні засоби також можуть стати приємним святковим сюрпризом для близьких. Можна обрати набори для догляду за обличчям і тілом, зволожувальні креми, маски, бальзами для губ чи засоби для волосся. Також гарним варіантом стануть ароматичні набори, парфуми чи косметичні комплекти у святковому пакуванні.

Під час вибору варто враховувати тип шкіри, особисті вподобання та засоби, якими людина користується зазвичай. Якщо не знаєте, яка саме косметика підійде, краще зупинитися на універсальних продуктах для догляду або подарунковому сертифікаті.

Також не варто забувати про оформлення подарунків. Гарне пакування і святкова листівка допоможуть створити особливий настрій.