Знайти воду – обовʼязкове завдання для всіх, хто має свою ділянку. Є ознаки, які допоможуть обрати максимально вдале місце.

Чому варто дивитися на рослини перед бурінням?

Визначити рівень ґрунтових вод можна за природними індикаторами, які ростуть на подвір'ї чи городі. Певні дикорослі трави та дерева природно селяться лише там, де земля постійно насичена вологою.

Як знайти вдале місце для криниці / Фото Pixabay

Які трави вказують на близьку воду?

Якщо на неокультуреній ділянці рясно сходять певні дикороси, це може свідчити про неглибоке залягання води:

Осока. Густі зарості говорять про постійно вологий ґрунт, особливо показовими є види з заболочених лук.

Густі зарості говорять про постійно вологий ґрунт, особливо показовими є види з заболочених лук. Хвощ. Найчастіше трапляється на ділянках із постійною сирістю.

Найчастіше трапляється на ділянках із постійною сирістю. Очерет. Любить береги водойм і перезволожений ґрунт, тож його поява далеко від річки чи ставка – привід придивитися до цього місця уважніше.

Любить береги водойм і перезволожений ґрунт, тож його поява далеко від річки чи ставка – привід придивитися до цього місця уважніше. Кропива. Пишні кущі нерідко супроводжують вологі зони, хоча рослина також обирає багаті на азот землі.

Пишні кущі нерідко супроводжують вологі зони, хоча рослина також обирає багаті на азот землі. Дикорослий щавель. Окремі його види добре розвиваються саме на вологих луках.

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Які дерева обирають вологі місця?

Придивіться й до дерев, які впевнено ростуть на території навіть без додаткового регулярного поливу:

Верба. Одна з найпомітніших любительок води, що зазвичай росте біля водойм і в місцях із високим рівнем підземних вод.

Одна з найпомітніших любительок води, що зазвичай росте біля водойм і в місцях із високим рівнем підземних вод. Вільха. Природним середовищем для неї є сирі низини та береги річок.

Природним середовищем для неї є сирі низини та береги річок. Чорна тополя (осокір). Найчастіше обирає вологі ґрунти та заплави річок.

Найчастіше обирає вологі ґрунти та заплави річок. Черемха. Нерідко трапляється біля природних струмків і в сирих лісах.

Що ще перевірити перед початком робіт?

Вологолюбні рослини допомагають знайти неглибокі пласти, але вони не гарантують достатнього об'єму запасів чи питної якості води. Щоб не помилитися з локацією, оцінюйте умови комплексно: