Не викидайте осіннє листя з саду: його можна перетворити на безкоштовне "чорне золото"

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Опале листя – це не відходи, а безкоштовний і надзвичайно цінний ресурс, який садівники називають "чорним золотом", пише HNA.de. З нього утворюється пухкий субстрат без бур'янів, здатний суттєво покращити структуру ґрунту на ділянці.

Однак скидати все листя у звичайну компостну купу не варто. Від вологи воно щільно злипається, майже не пропускає повітря та швидко починає вкриватися пліснявою.

Яке листя підійде найкраще?

Швидкість розкладання залежить від породи дерев, тому сировину варто підбирати під конкретні потреби:

Листя плодових дерев, берези, ліщини та липи перегниває найшвидше. Земля з нього має нейтральний рівень pH близько 7, не закислює ділянку та підходить для більшості овочів, багаторічників і балконних квітів.

Листя дуба та хвойний опад містять багато дубильних речовин. Якщо компостувати їх окремо без вапна, утвориться кислий ґрунт для гортензій, рододендронів, азалій і лохини.

Листя волоського горіха, каштана та платана перегниває повільно й може гальмувати розвиток рослин, тому його краще тримати окремо від іншої маси.

Уникайте листя з дерев біля завантажених доріг, а також листових пластин із чорними плямами, які можуть переносити хвороби.

Дачники часто перетворюють опале листя на добриво / Фото Pexels

Як правильно закласти листяний компост?

Для компостування зручно зробити циліндр із металевої сітки без дна та поставити його безпосередньо на землю. Це дозволить дощовим черв'якам і мікроорганізмам вільно проникати всередину. Якщо місця обмаль, можна використати міцні мішки для сміття, проробивши в них багато отворів для повітря. У герметичних пакетах листя просто задихнеться й згниє.

Подрібніть жорстке листя дуба чи горіха газонокосаркою, а м'яке листя плодових дерев закладайте цілим. Покладіть перший шар у сітку та додайте трохи зрілого компосту, активованого біовугілля або компостних черв'яків для швидкого старту. Чергуйте шари листя з джерелами азоту: скошеною травою, подрібненими рослинними рештками або роговою стружкою. Додайте зверху шар вапна з водоростей чи кам'яного борошна. Якщо ви готуєте кислий ґрунт для гортензій, вапно не додавайте. Добре зволожте суху масу водою з лійки.

Перетворення опалого листя на зрілий перегній займає від одного до двох років.

Як перевірити готовність перегною?

Визначити зрілість листяного перегною допомагає звичайний тест із крес-салатом. Для цього насипте у пласку ємність пробу вологого субстрату, посійте насіння та злегка притисніть його до поверхні.

Якщо за три-чотири дні проросте густий темно-зелений килим, земля готова до внесення на клумби та грядки. Якщо паростки залишаються жовтуватими чи кволими, субстрату треба дати ще трохи часу на дозрівання.