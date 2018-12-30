5 страв, які не варто готувати на Новий рік

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Що не варто готувати на Новий рік
Що не варто готувати на Новий рік / 24 Канал

Протягом останніх днів грудня всі активно шукають рецепти страв та салатів на Новий рік, щоб святкування було смачним. Але є страви-табу на новорічному столу, які не варто готувати, щоб не зіпсувати собі свято.

Салати із купленим майонезом

Традиція класти майонез в будь-який салат – це шкідлива звичка. Особливо, якщо ви звикли не економити на цьому соусі. Щоб зробити салати менш шкідливими, замініть "кілограм" майонезу сметаною або грецьким йогуртом зі спеціями. Якщо ці варіанти заправки вам не підходять, зробіть майонез самі. У домашньому соусі не буде консервантів і шкідливих добавок, до того ж – він буде в рази смачнішим.

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Не готуйте салати з купленим майонезом: ні на свята, ні в звичайні дні
Не готуйте салати з купленим майонезом: ні на свята, ні в звичайні дні

М'ясо по-французьки

Насправді, страва "м'ясо по-французьки" не має нічого спільного з французькою кухнею. Запечене з майонезом і сиром м'ясо – велике навантаження для організму, особливо якщо це не єдина страва на столі. Краще запечіть м'ясні рулети або курку з овочами і фруктами. Або якщо не можете відмовитись від цієї страви – заберіть майонез, а твердий сир замініть на сир брі.

М'ясо, сир і майонез – далеко не найкраще поєднання продуктів
М'ясо, сир і майонез – далеко не найкраще поєднання продуктів

Алкогольний мікс

Змішувати різні види алкоголю – це погана ідея. Краще пийте весь вечір тільки один вид алкоголю і намагайтеся тримати себе в руках, щоб свято не перетворилося на кошмар першого січня. Краще утриматися від солодких напоїв і обмежити споживання газованих, в тому числі і безалкогольних. І не забувайте закушувати.

Соління

Солоні огірки та мариновані гриби – погані супутники для алкоголю. Організм отримує подвійний удар по печінці і шлунку. Адже закушуючи алкоголь маринованими грибами, ви підсилюєте дію токсинів.

Мариновані огірки та гриби погано поєднуються з алкоголем
Мариновані огірки та гриби погано поєднуються з алкоголем

Кремові тістечка і торти

По-перше, в новорічну ніч мало хто в принципі доживає до десертного столу, враховуючи різноманітність святкових страв. По-друге, десерти з кремом – дуже швидко псуються, а саме цим вони такі небезпечні. Ідеальний варіант – приготувати десерт самостійно або купити в кондитерській, якій ви довіряєте. Нехай це будуть легкі десерти – без надмірного шару крему та тісто. Перевіряйте термін придатності і обов'язково зберігайте всі в холоді.

 

 

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Новорічні свята Поради Food and Drinks
Джерело: Bit.ua
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