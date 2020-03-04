Alyona Alyona презентувала запальний саундтрек до стрічки "Пульс": слухайте пісню Go

Українська реперка впевнено здобуває популярність за межами Батьківщини, проте продовжує підтримувати творчість українських митців. Так, Alyona Alyona записала саундтрек до стрічки "Пульс", яка розповідає історію Паралімпійської чемпіонки Оксани Ботурчук.

Сьогодні, 4 березня, українська реперка Alyona Alyona представила офіційний саундтрек до української спортивної драми "Пульс", яка з'явиться на широких екранах вже 19 березня. Разом з синглом Go виконавиця випустила кліп, у якому використано кадри з повнометражної стрічки.

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На офіційній сторінці в інстаграмі Alyona Alyona представила трек Go та наголосила, що ця співпраця стала для неї справжньою честю. За словами зірки, історія Оксани Ботурчук надзвичайно мотивуюча та варта того, аби її побачив світ.

Історія Оксани дуже надихнула мене. Йти до мети по при всі негаразди і залишатися при цьому людиною – чудовий сюжет, чудовий приклад, чудова справжня історія. Для мене честь бути частиною цього!

– написала артистка.

Alyona Alyona – Go: слухайте пісню онлайн

Українська повнометражна спортивна драма заснована на реальній історії української спортсменки. Оксана Ботурчук – українська легкоатлетка, майстер спорту України міжнародного класу, паралімпійська чемпіонка 2008 року, чотириразова срібна та бронзова призерка літніх Паралімпійських ігор 2008 та 2012 років.

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Ця реальна історія, режисером якої став Сергій Чеботаренко, про шалену жагу до мрії крізь неймовірні перешкоди: "Українська легкоатлетка живе в маленькому містечку і має велику мрію – потрапити на Олімпійські ігри. Її спортивна кар'єра тільки починається, і вона демонструє хороші результати. Але в результаті жахливої автомобільної аварії дівчина отримує важкі травми та майже втрачає зір".

Трейлер фільму "Пульс": дивіться відео онлайн