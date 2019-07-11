The Chainsmokers, Sinoptik та Курган & Agregat: програма фестивалю Atlas Weekend на 11 липня
Масштабний український фестиваль Atlas Weekend 2019 втретє відкрив свої двері для відвідувачів на території київського ВДНГ. Хто запалюватиме сцену музичного фестивалю у четвер, 11 липня – читайте далі.
У другий день фестивалю, 10 липня, сцену запалювали харизматичні виконавці. Головну сцену заряджав один із головних хедлайнерів фестивалю –хіп-хоп гурт із США Black Eyed Peas, ізраїльська співачка, яка стала переможницею Євробачення 2018 Netta, діджей із Німеччини ATB та британський виконавець Tom Odell.
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Третій день фестивалю обіцяє бути не менш насиченим. Киян та гостей, які з'їхалися з усіх куточків України зустрічатиме американський ді-джей дует The Chainsmokers, британський дует Chase & Status, український інді-гурт Kasnay та багато інших.
Хто виступатиме 11 липня на фестивалі Atlas Weekend: розклад
Main Stage
17:00 – 17:45 – Da Candy
18:15 – 19:15 – Matoma
20:00 – 21:0 – Chase & Status
22:15 – 23:45 – The Chainsmokers
West Stage
15:30 – 16:00 – INGRET
16:30 – 17:15 – KADNAY
17:45 – 18:30 – Emika
19:00 – 20:00 – PianoRave
21:00 – 22:30 – The Vaccines
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East Stage
15:30 – 16:00 – Станция Мир
16:30 –17:15 – SINOPTIK
17:45 – 18:30 – Тараканы!
19:00 – 20:00 – Frank Iero
21:00 – 22:30 – Drowning Pool
North Stage
15:15 – 15:45 – Foodji Music
16:15 – 16:45 – GIGA1
17:15 – 18:00 – КУРГАН & AGREGAT
18:30 – 19:15 – SHAHMEN
20:00 – 21:00 – кАчевники
22:00 – 23:30 – Everlast
Night Stage (East)
23:30 – 00:20 – Mark Devite
00:20 – 01:10 – Leat’eq
01:10– 02:00 – Cyborgs
01:30 – 01:35 – Kondurakiy
02:00 – 03:00 – Slander
03:00 – 04:00 – Borgore
04:00 – 05:00 – Wanna Wake
04:30 – 04:35 – AWAVES
05:00 – 06:00 – ba-Blow
Night Stage (Central)
22:30 – 23:15 – Ksenia Palfy
23:15 — 00:00 – PESHKA
00:00 – 01:00 – BlockForm
01:00 – 02:00 – Koloah
02:00 – 04:00 – Ellen Allien
04:00 – 06:00 – Daria Kolosova
Дивіться також список виконавців, які запалюватимуть третій день головного фестивалю цього літа:
Pepsi & Lays Stage
Kurenivka Stage
Burn Stage
Borjomi Active Stage