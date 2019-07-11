The Chainsmokers, Sinoptik та Курган & Agregat: програма фестивалю Atlas Weekend на 11 липня

Масштабний український фестиваль Atlas Weekend 2019 втретє відкрив свої двері для відвідувачів на території київського ВДНГ. Хто запалюватиме сцену музичного фестивалю у четвер, 11 липня – читайте далі.

У другий день фестивалю, 10 липня, сцену запалювали харизматичні виконавці. Головну сцену заряджав один із головних хедлайнерів фестивалю –хіп-хоп гурт із США Black Eyed Peas, ізраїльська співачка, яка стала переможницею Євробачення 2018 Netta, діджей із Німеччини ATB та британський виконавець Tom Odell.

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Третій день фестивалю обіцяє бути не менш насиченим. Киян та гостей, які з'їхалися з усіх куточків України зустрічатиме американський ді-джей дует The Chainsmokers, британський дует Chase & Status, український інді-гурт Kasnay та багато інших.

Хто виступатиме 11 липня на фестивалі Atlas Weekend: розклад

Main Stage

17:00 – 17:45 – Da Candy

18:15 – 19:15 – Matoma

20:00 – 21:0 – Chase & Status

22:15 – 23:45 – The Chainsmokers

West Stage

15:30 – 16:00 – INGRET

16:30 – 17:15 – KADNAY

17:45 – 18:30 – Emika

19:00 – 20:00 – PianoRave

21:00 – 22:30 – The Vaccines

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East Stage

15:30 – 16:00 – Станция Мир

16:30 –17:15 – SINOPTIK

17:45 – 18:30 – Тараканы!

19:00 – 20:00 – Frank Iero

21:00 – 22:30 – Drowning Pool

North Stage

15:15 – 15:45 – Foodji Music

16:15 – 16:45 – GIGA1

17:15 – 18:00 – КУРГАН & AGREGAT

18:30 – 19:15 – SHAHMEN

20:00 – 21:00 – кАчевники

22:00 – 23:30 – Everlast

Night Stage (East)

23:30 – 00:20 – Mark Devite

00:20 – 01:10 – Leat’eq

01:10– 02:00 – Cyborgs

01:30 – 01:35 – Kondurakiy

02:00 – 03:00 – Slander

03:00 – 04:00 – Borgore

04:00 – 05:00 – Wanna Wake

04:30 – 04:35 – AWAVES

05:00 – 06:00 – ba-Blow

Night Stage (Central)

22:30 – 23:15 – Ksenia Palfy

23:15 — 00:00 – PESHKA

00:00 – 01:00 – BlockForm

01:00 – 02:00 – Koloah

02:00 – 04:00 – Ellen Allien

04:00 – 06:00 – Daria Kolosova

Дивіться також список виконавців, які запалюватимуть третій день головного фестивалю цього літа:

Pepsi & Lays Stage



Kurenivka Stage





Burn Stage



Borjomi Active Stage