День студента 2019: коли святкують в Україні

День студента в Україні святкують двічі – 17 листопада та 25 січня. Свято об'єднує молодь, яка навчається у різних куточках світу. В цей день студенти багатьох країн не йдуть на навчання, а відпочивають в клубах чи гуртожитках.

Чому День студента святкують 17 листопада та 25 січня?

Міжнародний День студента відзначається 17 листопада, а 25 січня – Тетянин День, який також асоціюється із днем студентства.

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День студента був заснований у Лондоні в 1941 році на міжнародній зустрічі студентів. Чому саме 17 листопада? У цей день в 1939 році фашисти заарештували і розстріляли лідерів чеського Союзу студентів. 1200 студентів були заарештовані і відправлені у концтабір в Заксенхаузен. Дев'ятьох студентів і активістів студентського руху стратили без суду в застінках в'язниці в празькому районі Рузіне. За наказом Гітлера всі чеські вищі навчальні заклади були закриті до кінця війни. На честь цих подій на Всесвітньому конгресі студентів і був встановлений Міжнародний День студентів. В Україні День студента був призначений президентським указом в 1999 році.

25 січня церква відзначає День святої мучениці Тетяни. Святкують цей день і в народному календарі. А ще в народі 25 січня вважають Днем студента. У 1755 році 25 січня російська імператриця Єлизавета відкрила у Москві перший університет, тому це свято асоціюється із днем студентства. Тетяна також вважається покровителькою студентства. Щоправда в Україні 25 січня як День студента стає все менш популярним. Українські студенти відзначають свій день 17 листопада.

Як святкують день студента у різних країнах світу?

Політехнео – день студентів Греції. Цей день є роковинами студентських протестів, які були жорстоко придушені військовими у 1973 році. Традиційно, 17 листопада, тисячі людей приносять вінки до могил і пам’ятників учасників подій 1973 року. Студенти влаштовують мітинги і демонстрації на підтримку захисту демократичних прав і свобод.

У Данії День студента відрізняється тим, що свято проводять в оточенні родичів. У цей день в країні дозволено пити слабоалкогольні напої, наприклад пиво.

День студента в Америці святкують по-різному. Хтось відправляється далеко за місто, інші відвідують нічний клуб, а є й такі, які просто замовляють доставку їжі додому.

У Португалії свято розпочинається опівночі. Студенти співають оди біля пам'ятника королю Португалії. Також гуляння супроводжується співом різних музичних колективів у міських парках. Цікаво те, що кожен університет має свою унікальну форму, яку молодь традиційно демонструє під час ходи студентів.

В Німеччині День студента в кожному університеті можуть святкувати по-різному. Найчастіше в цей день скасовуються всі заняття, проводять спортивні змагання. Якщо дозволяє погода, студенти святкують на відкритому повітрі – влаштовують дискотеки та вечірки.