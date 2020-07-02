Українські відпочивальники масово ринули на пляжі Одеси. Проте Державне агентство України з туризму та курортів не рекомендує обирати море для літньої відпустки, а натомість радить вирушити в гори, до річок, озер та водосховищ.

Попри те, що пандемія коронавірусу набирає нових обертів, а карантинні обмеження досі чинні, українці масово влаштовують відпустки. Для відпочинку туристи обирають Одесу, пляжі та вулиці якої переповнені відпочивальниками, які часно нехтують заходами безпеки, не дотримують дистанції та прогулюються без масок.

Голова Державного агентства з розвитку туризму для видання РБК-Україна заявила, що нині туристам не слід планувати поїзди на море та застерегла від небезпечного відпочинку в Одесі.

Варто дізнатись Куди можуть полетіти українці у відпустку: список країн

Як альтернативу пляжам Одеси Мар'яна Олеськів радить місця з меншим скупченням людей. Насолодитися літом без ризику для здоров'я можна за містом, на річках, озерах, водосховищах та в горах.

"Тут доречною буде порада подорожувати по маловідомих, але не менш цікавих, ніж місця масового туризму, куточках країни", – зазначила голова Держтуризму.

Слід нагадати, що на вихідних 28 – 29 червня до Одеси прибула велика кількість туристів, які не дотримуються карантинних обмежень. На в'їзді до міста утворилися величезні кілометрові затори, а на пляжах зафіксували рекордні натовпи відпочивальників. Вони не дотримувались соціальної дистанції та ігнорували масковий режим.