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Джастін Бібер випустив новий альбом Changes: дебют за останні п'ять років

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Джастін Бібер випустив новий альбом Changes / Instagram / @justinbieber

Після тривалої музичної паузи та творчих пошуків канадський співак все ж вирішив знову полонити серця широкої публіки новими хітами. Сьогодні, 14 лютого, Джастін Бібер випустив свій п'ятий студійний альбом Changes, який став поворотним у його сценічній діяльності.

На початку січня побачила світ перша пісня виконавця Yummy, яка дала старт релізові його п'ятого студійного альбому. З альбомом Changes Бібер планує підкорювати найбільші концертні майданчики Канади та США під час свого масштабного гастрольного туру. 

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Не випадково співак для прем'єри обрав саме День закоханих, адже більшість пісень цього альбому присвячені палким почуттям до дружини Гейлі. Changes поєднав у собі 17 ритмічних треків. Для створення нової музики Джастін Бібер вдався до колаборації з американськими реперами Quavo та Post Malone й виконавцем Тревісом Скоттом. 

З гучним поверненням чоловіка привітала 23-річна дружина Гейлі. На сторінках свого інстаграму вона розмістила допис з обкладинкою альбому Changes та написала: "Не можу бути більш щасливою, що люди нарешті можуть почути цей альбом. Не можу більш пишатися тобою, не можу бути більш закоханою у тебе. Вітаю з дивовижним альбомом, крихітка".

Нагадаємо, що масштабний гастрольний тур співак готовий розпочати 14 травня з концертного майданчика в Сіетлі. Його щільний графік розписаний до 26 вересня 2020 року. Тоді Джастін Бібер планує завершити тур виступом в Іст-Резерфорд. Впродовж п'яти місяців зірка збиратиме арени та стадіони у десятках міст США та Канади.

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Джастін Бібер LifeStyle Музика
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