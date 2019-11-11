Ексклюзив: співак триб'ют-шоу Адріано Челентано виступив у Львівській опері з прапором України

Італієць Адольфо Себастьяні, якого вражає схожістю Адріано Челентано, справив справжній фурор на сцені Львівського оперного театру. Вперше у Львові соліст гурту "Lui e gli amici del Re" заспівав улюблені хіти легендарного італійця та в ексклюзивному інтерв'ю з журналістами LifeStyle 24 розповів про знайомство з Челентано.

Адріано Челентано – це легенда італійської музики і кіно! Про його манеру триматися на сцені, харизматично підтанцьовуючи, і виразно співати з надзвичайним тембром – знає не одне покоління. Кожна пісня артиста відразу ставала хітом і наповнювала слухача почуттям кохання, життєвою енергією, а також асоціацією, нібито він потрапляє у ту саму сонячну Італію.

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Однак 81-річний Челентано припинив гастролювати з концертами близько 10 років тому. Але справжні дива трапляються. Так, в Італії проживає співак Адольфо Себастьяні, якого називають дуже подібним до Адріано. Схожість двох артистів є не лише зовнішньою, а проявляється навіть у тембрі голосу і в природній харизмі!

Адольфо є солістом гурту "Lui e gli amici del Re" (з італійської перекладається, як "Він і друзі Короля"), метою якого є втілення творчості легендарного італійця. У вівторок, 12 листопада, триб'ют-шоу Челентано вперше виступив у Львові. Артист, який мав трішки вільного часу і вирішив прогулятися містом, був приголомшений львівською архітектурою та порівняв Львів з французьким Парижем.



Адольфо Себастьяні / Фото: KONTRAMARKA

Адріано Челентано порекомендував Адольфо Себстьяні поїхати в Україну

Адольфо Себастьяні розповів, що саме легендарний Челентано порадив йому поїхати в Україну з концертами. Співак згадав зі сцени Львівської опери про те, як колись Адріано познайомився з українською дівчиною та присвятив їй пісню "Pay, Pay, Pay".

Адріано завжди був добре налаштований до України. Він колись написав пісню, яка була присвячена дівчатам зі східних теренів Європи "Pay, Pay, Pay". Коли ще італійські співаки не виступили в Україні, саме він порадив мені приїхати сюди. Сказав: "Їдь в Україну, бо я сам не можу – боюся подорожувати, літати... А ти мусиш їхати",

– зізнався Себастьяні в інтерв'ю журналістам LifeStyle 24.

Адріано Челентано – "Pay, Pay, Pay": слухайте пісню тут

Як пройшло знайомство Адольфо Себастьяні і Адріано Челентано

Адольфо Себастьяні згадув, як раніше підпрацьовував піаністом у барі, коли йому сказали про подібність з італійським співаком Адріано Челентано.

"Я був піаністом у барі. І одного разу проходив повз мене чоловік і каже, що мій голос подібний до Челентано. Він запропонував зробити спільний проєкт, який буде присвячений Челентано. В нас є оркестр "Lui e gli amici del Re", у якому беруть участь 12 людей. Щороку ми покращували якість гурту і згодом сам Челентано почав переглядати відео", – розповів співак триб'ют-шоу.

Близько 18 років тому відбулося перше знайомство Адольфо Себастьяні і Адріано Челентано. З того часу італійці зустрічаються щонайменше раз у рік. За словами Адольфо, Адріано дуже задоволений тим, що робить гурт.

У нашу першу зустріч я був дуже схвильований, тремтів... З ним (Адріано Челентано, – LifeStyle 24) дуже легко спілкуватися, він – велика людина,

– додав Себастьяні.



Адольфо Себастьяні і Адріано Челентано / Архівне фото / Instagram / @adolfosebastiani

Так, Адріано і Адольфо справді вражають схожістю. А на питання, чим вони відрізняються, Себастьяні жартома відповідає: "Челентано на 20 років старший".

Додамо, що на триб'ют шоу Адріано Челентано у Львові були продані усі квитки. Адольфо Себастьяні не лише запалював відомі хіти на сцені, а й навіть виходив до глядачів, фотографувався з ними, співаючи пісню Susanna. В кінці неочікувано під композицію L'italiano співак вийшов на сцену з двома прапорами – Італії та України.



Адольфо Себастьяні / Фото: KONTRAMARKA

"Я повернуся у Львів. Привезу навіть свою дружину. Весною", – обіцяє Адольфо Себастьяні. Наступний концерт триб'ют шоу Адріано Челентано у Львівському оперному театрі запланований на 31 березня. Офіційні квитки вже в продажі на kontramarka.ua.



Концерт гурту "Lui e gli amici del Re" у Львові / Фото: KONTRAMARKA