Фінал Нацвідбору Євробачення-2019: андрогін з Франції виступить у Києві

Вже у суботу, 23 лютого, у Києві відгримить фінал Національного відбору Євробачення-2019. Однак не тільки учасники шоу вийдуть на головну сцену країни. Серед запрошених гостей – андрогін Білал Хассані, який представлятиме Францію на міжнародному вокальному конкурсі.

Зіркові судді та глядачі вже 23 лютого визначать, хто з талановитих вокалістів поїде у травні до ізраїльського Тель-Авіва. Серед претендентів на перемогу – Brunettes Shoot Blondes, MARUV, YUKO, ANNA MARIA, Freedom-jazz, KAZKA.

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Та не тільки фіналісти шоу підкорюватимуть сцену Нацвідбору. Згідно з анонсом, один із фаворитів Євробачення-2019 – француз Білал Хассані – виступить зі своєю конкурсною піснею Roi. Наразі ефектний андрогін вже приїхав до української столиці, де має чимало запланованих інтерв'ю.

Андрогін – людина, яка ідентифікує себе як безстатеву особу. Зокрема, це проявляється у зовнішності, коли поєднуються чоловічі та жіночі риси.

Світову славу француз марокканського походження здобув завдяки перемозі на Національному відборі Євробачення-2019. Перед цим 19-річний Білал Хассані завоював чималу армію прихильників завдяки відеоблогу. На шоу він презентуватиме свою чуттєву пісню Roi, яка вже підкорює мережу.

Білал Хассані буде не єдиним зірковим гостем Нацвідбору у Києві. На фінальному шоу виступить і зіркова суддя та переможниця вокального конкурсу Євробачення-2016 Джамала. Зірка презентуватиме свою нову пісню Solo, яку написали три американські сонграйтери, серед яких – номінант на Греммі Брайан Тодд.