Гомофобні образи та звинувачення: андрогін із Франції потерпає через участь в Євробаченні-2019

Всього кілька днів тому Франція представила свого конкурсанта на міжнародному шоу Євробачення-2019, яке пройде в Ізраїлі. Ним став Білал Хассані – андрогін та блогер, який вже став жертвою гомофобних заяв у мережі.

Як повідомляє французьке видання BFM, 19-річний артист Білал Хассані не проходив Нацвідбору, адже Франція належить до країн "Великої п'ятірки", які автоматично потрапляють у фінал Євробачення.

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Однак після оголошення ім'я конкурсанта співак зіткнувся з чималим гнівом мережі. За кілька днів Білал Хассані отримав шквал критики, расистських та гомофобних образ. Наразі артист-андрогін потерпає від хейтерів: щонайменше 1,5 тисячі листів надійшло на його електронні адреси. Користувачі мережі не тільки ображали стиль Білала, але й його національну приналежність – співак родом із Марокко.

Андрогін – людина, яка ідентифікує себе як безстатеву особу. Зокрема, це проявляється у зовнішності, коли поєднують чоловічі та жіночі риси.

На таку хвилю критики відреагувала ЛГБТ-спільнота Urgence Homophobie. Вони не тільки стали на захист Білала Хассані, але й планують подати судову скаргу на хейтерів. Глава спільноти Гійом Мелані анонсував, що для захисту співака-андрогіна нададуть 43 адвокатів, які отримають всі листи та електронні адреси кривдників.

За попередніми даними, хейтерам, які писали образливі коментарі щодо учасника Євробачення-2019 від Франції, загрожує штраф у розмірі 22,5 тисячі євро або ж до 6 місяців позбавлення волі.

19-річний Білал Хассані отримав чималу популярність завдяки відеоблогу. У 2015 році хлопець вирішив підкорити сцену та почав презентувати свої пісні. Всього за 2 роки вокальної кар'єри Білал Хассані публічно заявив про нетрадиційну орієнтацію та визнав, що він належить до андрогінів. На конкурсі Євробачення-2019 Білал Хассані він заспіває пісню Roi ("Король"), яка у мережі вже має понад 3 мільйони переглядів.

Білал Хассані – Roi: дивіться відео виступу