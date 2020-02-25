Гурт Go_A розповів, за кого з учасників голосував під час Нацвідбору на Євробачення-2020

У суботу, 22 лютого, відгримів фінал Національного відбору на Євробачення-2020. За результатами голосів від суддів та глядачів, гурт Go_A здобув перемогу, і вже у травні представлятиме Україну на міжнародній арені пісенного конкурсу Євробачення-2020 у Роттердамі.

25 лютого гурт Go_A, до складу якого входить Тарас Шевченко, який заснував гурт, вокалістка Катерина Павленко, Ігор Діденчук та Іван Григоряк, відповіли на запитання журналістів під час своєї першої прес-конференції після перемоги в Нацвідборі.

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Вокалістка Катерина Павленко зазначила, що у другому півфіналі свій голос віддала за тернопільський гурт TVORCHI, які виступали з композицією BONFIRE.

Насправді було дуже важко спостерігати за виступами, адже ми також брали участь у конкурсі. Але потім я передивилася усі відео і відправила смс зі своїм голосом гурту TVORCHІ,

– заявила Катерина Павленко.

Засновник гурту Тарас Шевченко також додав, що якщо переслухати усі пісні та виступи учасників у фіналі, то важко сказати, хто саме є їхнім фаворитом, позаяк усі виконавці чудові.

Ми спостерігали за учасниками, як вони виступають наживо у фіналі. Тож ми з Катериною знайшли для себе нових виконавців, яких ми раніше не чули, і яких ми тепер із задоволенням слухаємо. Ми вдячні Нацвідбору, за те, що змогли для себе відкрити нових артистів, яких раніше не знали,

– зазначив Тарас Шевченко.

Вокалістка гурту додала, що насправді їй сумно, через те, що Нацвідбір завершився, адже за 3 тижні конкурсу, учасники між собою дуже здружилися.

"Коли починаєш усвідомлювати, що це конкурс – стає сумно, адже хтось має перемогти, а хтось – ні. Але в цій ситуації усі переможці, бо музиканти отримали чудову можливість донести свою творчість на велику публіку", – сказала Павленко.

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