Хто представлятиме Росію на Євробаченні-2019: ЗМІ назвали ім'я

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Сергій Лазарєв
Сергій Лазарєв / Getty Images

Хоча у Росії ще офіційно не оголосили виконавця, який представлятиме країну на пісенному конкурсі "Євробачення-2019", що відбудеться у травні у Ізраїлі, проте вже зараз відомо, за країну-агресора готується виступити 35-річний Сергій Лазарєв.

Як зазначає російське видання Super, у графіку артиста все розписано до кінця квітня, однак у травні у нього немає поки жодного концерту.

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Крім того, Лазарєв ще й має бажання взяти реванш на конкурсі – у 2016 році він також представляв Росію на Євробаченні, але тоді посів третю сходинку, поступившись українці Джамалі, яка була першою, та австрілійці Дамі Ім. Щоправда, тоді виконавець здобув "Приз глядацьких симпатій".

Цілком імовірно, що Лазарєва, як і минулого разу, до конкурсу буде готувати команда Філіпа Кіркорова за участю грецьких композиторів і хореографів.

Офіційно оголосити учасника від Росії на Євробаченні-2019 мають наприкінці січня. 

Виступ Сергія Лазарєва на Євробаченні-2016: дивіться відео 

Нагадаємо, у 2018 році на пісенному конкурсі "Євробачення" у Португалії Росію представила співачка з інвалідністю Юлія Саймойлова з піснею I Will not Break. Проте, за підсумками голосування, дівчина не зуміла пробитися навіть до фіналу, показавши вельми слабкий виступ.

Теги: Новини Росії LifeStyle Євробачення 2019 Євробачення Музика
Джерело: Lifestyle
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