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Кембриджі йдуть у відпустку: куди відправиться королівське подружжя

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Кейт Міддлтон та принц Вільям / Instagram / @kensingtonroyal

Герцоги Кембриджські відправляються на канікули. Вони проведуть свою відпустку разом із дітьми в одному з маєтків.

Відпочинок Кейт та Вільяма триватиме з 17 по 21 лютого. Він пов'язаний з тим, що у їхніх старших дітей розпочалися канікули в школі. Пара вирішила провести час у сімейному колі, то ж відправиться в один із своїх заміських маєтків.

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Діти Кембриджів – принц Джордж та принцеса Шарлотта пішли до школи, тому тепер їхні батьки планують відпустку під час канікул. Навчаються королівські спадкоємці в британській школі Thomas's Battersea.

Принц Джордж та принцеса Шарлотта
Принцеса Шарлотта та принц Джордж / Instagram / @kensingtonroyal

Подружжя постійно перебуває у турах світом, їхній графік дуже насичений, тому відпочинок просто необхідний. Цей тиждень був складним Для Кейт Міддлтон, яка відвідала Північну Ірландію та Шотландію, а також для принца Вільяма, який провів прийом в Сент-Джеймському палаці.

Західні ЗМІ пишуть про те, що Кейт та Вільям готують до нового туру. Цього разу вони вирушать до Австралії, де відвідають зруйновані пожежами міста, а також забезпечать фінансовою підтримкою постраждалих жителів тієї місцевості та віддячать пожежникам-рятувальникам.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон
Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Instagram / @kensingtonroyal

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Принц Вільям Кейт Міддлтон
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