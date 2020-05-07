Кейт Міддлтон розпочала роботу над зворушливим фотопроєктом про коронавірус

Герцогиня Кембриджська активно працює навіть під час пандемії коронавірусу. Вона запустила фотопроєкт присвячений COVID-19. Буде організована віртуальна експозиція, для якої оберуть 100 найяскравіших світлин.

Дружина принца Вільяма започаткувала новий проєкт, який пов'язаний з поширенням коронавірусної хвороби у Великій Британії. Про це йдеться на офіційній сторінці герцогів Кембриджських в інстаграмі.

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Разом із Національною портретною галереєю організують віртуальну виставку під назвою Hold Still. За її допомогою прагнуть показати, як мільйони британців переживають пандемію COVID-19.

Виставку планують відкрити вже в серпні цього року. Вона буде складатися із трьох тематичних категорій: "Помічники та герої", "Ваша нова реальність", "Добрі вчинки".

Зазначається, що неважливо, на який пристрій буде зроблене фото. Кожен кадр будуть оцінювати за емоційністю, а не якістю зображення.

Мета Hold Still – відобразити портрет нації, дух нації, те, що кожен переживає в цей час. Фотографії, що відображають стійкість, хоробрість, доброту – все те, що люди відчувають,

– йдеться у публікації.

Зазначимо, станом на 7 травня у Великій Британії зафіксували 201 101 випадок інфікування коронавірусом. Від хвороби вже померли 30 076 людей. Найкращим засобом захисту наразі є самоізоляція. Лише залишаючись вдома, можна максимально убезпечити себе та рідних від зараження COVID-19.



Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу