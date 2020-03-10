24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Кейт Міддлтон відвідала благодійний вечір у Букінгемському палаці: феєричне вбрання

-
Кейт Міддлтон відвідала благодійний вечір у Букінгемському палаці / Instagram / @hellomag

Вчора, 9 березня, у королівській резиденції відбувся урочистий вечір з нагоди 25-річчя благодійної організації Place2Be, якою опікується герцогиня Кембриджська. Для свого виходу Кейт Міддлтон обрала сукню ультрамаринового кольору, розшиту блискітками.

9 березня стало знаковим днем для королівської родини. У повному складі – королева Єлизавета ІІ, герцоги Кембриджські та Сассекські, принц Уельський та герцогиня Корнуольська – вони відвідали традиційну святкову службу з нагоди Дня Співдружності. Ця публічна поява стала останнім виходом Гаррі та Меган у складі британської монаршої сім'ї.

Читайте також Кейт Міддлтон повторила образ на святковій службі з нагоди Дня Співдружності: фото

Для виходу у Вестмінстерському абатстві Кейт Міддлтон обрала вбрання зі свого гардеробу – багряне пальто від Catherine Walker, а під час другої появи у Букінгемському палаці вона продемонструвала look, у якому вперше з'явилася 2016 року. Герцогиня Кембриджська постала у сукні довжини максі ультрамаринового кольору від британської модельєрки Jenny Packham. Легкий низ вбрання та численні блискітки підкреслили витонченість її фігури. Аутфіт Кейт доповнила срібними туфлями-човниками від Jimmy Choo та коштовними сережками від Erdem. 

На урочистому заході, присвяченому 25-річчю Place2Be, вона поспілкувалася з дітьми та виступила з чуттєвою промовою про емоційне здоров'я підлітків. Кейт наголосила, що впродовж семи років співпраці з організацією, вона й сама здобула безцінний досвід роботи з дітьми. 

Відвідавши багато шкіл, зустрічаючи сотні прекрасного персоналу, дітей та молоді, зігріває серце, коли бачиш, що підтримка, яку ви надаєте, набагато більша, ніж просто бути поруч у час розпачу й потреби,
– звернулася до представників Place2Be герцогиня Кембриджська. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений HELLO! Magazine (@hellomag)

 

Як турецькі дрони знущаються з російських систем ППО: відео
сьогодні
Автор: Марина Джура
Теги: Модні бренди Королівська сім'я Кейт Міддлтон LifeStyle Стиль і мода
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
9 березня 11:51 Свято Холі: як найбарвистіше свято Індії заполонило світ
Юліана Вінтюк
9 березня 11:33 "Думи мої" чи "Сон": як добре ти знаєш вірші Шевченка
Юліана Вінтюк
7 березня 12:15 10 найкращих фільмів про кохання, які вас не розчарують
Юлія Турелик
6 березня 19:37 10 фільмів, які можна подивитися з дівчиною
Марта Вересюк
6 березня 16:54 Як подорожувати під час спалаху коронавірусу: корисні поради
Юлія Михайлова
Новини
Більше новин
Залиште відгук