Королева Йорданії одягнула вишиту сукню на урочистий захід: розкішні фото

Йорданська королева Ранія завжди вирізнялась серед інших монархів своєю любов'ю до вишитих речей. У гардеробі Її Величності – десятки суконь із розкішними орнаментами. Одну з них Ранія одягнула днями, чим підкорила прихильників у всьому світі.

Щороку 25 травня в Йорданії святкують День незалежності. Першим правителем держави у 1846 році став Адбалла ібн Хусейн, а згодом його справу продовжив син Абдалла ІІ та його чарівна дружина Ранія. Королівське подружжя вирішило дотриматись традицій навіть в час пандемії, однак все ж змінити класичну церемонію їм довелось.

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Через карантин монархи обмежили кількість присутніх на території Рагаданского палацу. Привітати йорданців з Днем незалежності вийшов король з королевою, їхній син, глава суду та військового штабу. Подію транслювали на всіх місцевих телеканалах. Та, звісно ж, найбільше глядачам урочистостей запам'ятався вихід Ранії.



Король та королева Йорданії / Фото Facebook / @QueenRania

Для особливої події Її Величність обрала білосніжну сукню із синьо-фіолетовою вишивкою. Розкішне вбрання Ранія придбала у йорданського дизайнера Dar Noora, який розробляє оригінальні геометричні орнаменти для кожного виробу. Образ королева доповнила туфлями-човниками від Gianvito Rossi та клатчем.



Розкішна королева Ранія з сином / Фото Facebook / @QueenRania



Королева Йорданії у вишитій сукні / Фото Facebook / @QueenRania

Привернули увагу ЗМІ і прикраси, які королева Йорданії підібрала до вбрання. Її Величність красувалась у сережках-змійках з діамантами та кольє із золотими трикутниками, яке розробили ювеліри Stone Fine Jewelry.



Королева Йорданії / Фото Facebook / @QueenRania