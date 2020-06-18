Голлівудська акторка Крістен Стюарт може постати у новому фільмі про принцесу Діану. Однак в ролі Леді Ді бунтівну зірку ніхто не може уявити. Тому мережу засипали повідомлення хейтерів, які гостро розкритикували такий проєкт.

Кірстен Стюарт отримала роль принцеси Діани

Чилійський режисер Пабло Ларрейн готується до зйомок фільму "Спенсер" (Spencer). Після екранізації історії Жаклін Кеннеді він хоче показати сторінки життя принцеси Діани. За даними таблоїду Just Jared, на роль він вже затвердив голлівудську акторку Крістен Стюарт, відому за фільмами "Сутінки" та "Ангели Чарлі".

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За попередніми даними, кінострічка розповість про кілька днів з життя легендарної Леді Ді. Фільм охопить 1990-і, коли Діана і принц Чарльз вирішили більше не реанімувати свій шлюб.

Ми звикли, що в казках принц знаходить принцесу, одружується, і вона стає королевою. А коли вона зрікається цього титулу, сценарій казки перевертається з ніг на голову,

– поділився Пабло Лоррейн.

Окрім цього, режисер пояснив вибір акторки на головну роль. Пабло Лоррейн переконаний, що саме Крістен Стюарт зможе додати образу принцеси Діани загадковості, яка настільки потрібна буде цій стрічці.

Реакція соцмереж

Та таке рішення аж ніяк не підтримали кіномани. У твіттері вони масово опублікували дописи, у яких завили, що Крістен Стюарт – невдалий вибір режисера, адже вона ніколи не зіграє переконливо Леді Ді.

"Є безліч британських актрис, які б ідеально підійшли для цієї ролі. Принцеса Діана була елегантною і стильною, а Крістен – далека від цього. Вони ж навіть не схожі", – написав один з користувачів мережі.

"Крістен у ролі принцеси Діани – це помилка за багатьма критеріями", – заявили інші.

Ummm..... Instead of Kristen Stewart how about somebody British? but seriously, how many awful movies are people going to make about Diana? Let the Lady rest https://t.co/SZqu9EFmFn — Drew (@JustRollinOn86) June 17, 2020

Kristen Stewart as Princess Diana is an AWFUL casting. pic.twitter.com/WHquQNyAUa — Auntie Jas. (@jasminebxmb) June 17, 2020

Ugh. Why. Are there zero UK actresses who can do this? What is Hollywood's obsession with her? #kristenstewart https://t.co/PKyzbG5hpm — Jamie- Uglee Truth Podcast (@theugleetruth) June 17, 2020

Які акторки грали принцесу Діану у фільмах

Чимало користувачів мережі переконані, що проєкт буде провальним. Журналісти LifeStyle 24 вирішили згадати, які акторки вже перевтілювались в принцесу Діану.



Емма Коррін і принцеса Діана в серіалі "Корона" / Фото LifeStyle 24



Наомі Воттс у ролі принцеси Діани / Фото IMDb



Женев О'Рейлі в образі Діани / Фото IMDb