Квартира українського дизайнера перемогла у світовому архітектурному конкурсі: чим вона вражає

1132 Читать новость на русском
Квартира Сергія Махна у Києві перемогла у престижному архітектурному конкурсі
Квартира Сергія Махна у Києві перемогла у престижному архітектурному конкурсі / architectureprize.com

Інтер’єр квартири від студії українського дизайнера Сергія Махна переміг в одній із номінацій престижного конкурсу The Architecture Master Prize.

Квартира Wabi Sabi Apartment, у якій разом з сім'єю живе сам архітектор Сергій Махно перемогла у номінації Interior Design/Residential, зазначено на сайті конкурсу.

Читайте також: Innovationen Tower: як виглядає і чим вражає найвищий житловий хмарочос Стокгольма

Помешкання архітектора розташоване у житловому комплексі в Голосіївському районі Києва. Воно отримало нагороду за втілення японського стилю вабі-сабі, екологічний підхід та відведення окремого місця мистецтву в сімейному помешканні в центрі столиці України.

У двоповерховій квартирі з терасою, яка займає 195 квадратних метрів у столичній новобудові, Сергій Махно живе разом з дружиною та трьома дітьми.

Сергій Махно квартира Київ
Сергій Махно з сім'єю у своїй квартирі у Києві//Фото: the-village.com.ua

Оселя архітектора може похвалитись терасою на даху, відкритим плануванням, кухнею та їдальнею, численними творами мистецтва та численними предметами меблів, розробленими спеціально для квартири архітектора.

Сам дизайнер зізнається, що у власному помешканні намагався з японською філософією поєднати, українські традиції, сучасне мистецтво та родинний затишок.

Квартира Сергія Махна Київ вабі сабі
Квартира Сергія Махна втілена у стилі вабі-сабі

Як виглядає квартира українського архітектора Сергія Махна: дивіться відео

Що таке вабі-сабі?Велика частина японського естетичного світогляду. У дослівному перекладі – це "скромна простота". Вабі-сабі описують як красу того, що недосконале, швидкоплинне або незакінчене. В інтер'єрі вабі-сабі багато повітря, рідко трапляється щось випадкове, а переважно ті предмети, які мають для власника свою цінність і пам'ять.

Теги: Новини Києва Новини нерухомості Новини України LifeStyle Новини нерухомості України дизайн Нагороди Подорожі Краса Фотоновини
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Х-фактор 9 сезон: список учасників, які потрапили в прямі ефіри
сьогодні 17:17 Х-фактор 9 сезон: список учасників, які потрапили в прямі ефіри
290
Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
сьогодні 11:32 Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
1282
Мартіну Скорсезе – 76: найкращі фільми видатного кінорежисера
17 листопада 18:55 Мартіну Скорсезе – 76: найкращі фільми видатного кінорежисера
Анастасія Ковач-Петрушенко 3350
Рейчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхаки краси від голлівудської акторки
17 листопада 10:05 Рейчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхаки краси від голлівудської акторки
Юлія Девда 1557
Померла модель Кім Портер: якими були останні дописи екс-дівчини репера Diddy
16 листопада 15:59 Померла модель Кім Портер: якими були останні дописи екс-дівчини репера Diddy
3348
Winter is coming: як підготуватись до гірськолижного сезону ще восени
16 листопада 11:00 Winter is coming: як підготуватись до гірськолижного сезону ще восени
529
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук