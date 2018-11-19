Квартира українського дизайнера перемогла у світовому архітектурному конкурсі: чим вона вражає

Інтер’єр квартири від студії українського дизайнера Сергія Махна переміг в одній із номінацій престижного конкурсу The Architecture Master Prize.

Квартира Wabi Sabi Apartment, у якій разом з сім'єю живе сам архітектор Сергій Махно перемогла у номінації Interior Design/Residential, зазначено на сайті конкурсу.

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Помешкання архітектора розташоване у житловому комплексі в Голосіївському районі Києва. Воно отримало нагороду за втілення японського стилю вабі-сабі, екологічний підхід та відведення окремого місця мистецтву в сімейному помешканні в центрі столиці України.

У двоповерховій квартирі з терасою, яка займає 195 квадратних метрів у столичній новобудові, Сергій Махно живе разом з дружиною та трьома дітьми.



Сергій Махно з сім'єю у своїй квартирі у Києві//Фото: the-village.com.ua

Оселя архітектора може похвалитись терасою на даху, відкритим плануванням, кухнею та їдальнею, численними творами мистецтва та численними предметами меблів, розробленими спеціально для квартири архітектора.

Сам дизайнер зізнається, що у власному помешканні намагався з японською філософією поєднати, українські традиції, сучасне мистецтво та родинний затишок.



Квартира Сергія Махна втілена у стилі вабі-сабі

Як виглядає квартира українського архітектора Сергія Махна: дивіться відео

Що таке вабі-сабі?Велика частина японського естетичного світогляду. У дослівному перекладі – це "скромна простота". Вабі-сабі описують як красу того, що недосконале, швидкоплинне або незакінчене. В інтер'єрі вабі-сабі багато повітря, рідко трапляється щось випадкове, а переважно ті предмети, які мають для власника свою цінність і пам'ять.