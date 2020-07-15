Герцогиня Сассекська рідко з'являється на публіці та в мережі, відколи переїхала у США. У новому відеоролику дружина принца Гаррі порушила тему розширення прав та можливостей для молоді, тому своїми словами вирішила надихнути юних дівчат-підлітків на боротьбу зі стереотипами та упередженістю.

38-річна жінка звернулась до більше ніж 40 тисяч дівчат по всьому світу в рамках самміту Girl Up Leadership Summit. Окрім Меган Маркл, у ньому взяли участь Гілларі Клінтон, Мішель Обама, Пріянка Чопра та інші. У своїй промові Меган наголосила на таких проблемах у сучасному світі, як розширення прав і можливостей для молоді, а також розповіла про гендерну нерівність, расову несправедливість та кліматичні зміни. Маркл звернула увагу і на вплив цифрового середовища на суспільство.

До теми Меган Маркл і принца Гаррі вперше за довгий час помітили у Лос-Анджелесі: фото

"Ваше покоління часто називають цифровими аборигенами, але треба розуміти, що онлайн-світ може і підтримувати, і шкодити. Ми не повинні діяти в ім'я руйнування – потрібно підтримувати один одного. Використовуйте свій голос в мережі, як і поза нею, щоб робити саме це. Ви завжди будете чути негативні висловлювання. Іноді ці голоси здаються занадто голосними. Щоб заглушити їхній шум, використовуйте свої голоси. Тому що так воно і є – це просто шум, а ваші голоси – голоси правди і надії. Вони повинні стати голоснішими", – зазначила Меган.

Жінка додала, що буде підбадьорувати дівчат і допомагати їм разом із чоловіком принцом Гаррі та сином Арчі.

Новий імідж Меган Маркл

Для виступу у мережі Меган Маркл одягнула красиву блакитну сукню та підкреслила обличчя ледь помітним макіяжем. Але особливу увагу привернула зачіска герцогиці Сассекської. За час перебування у Канаді та США волосся Меган помітно відросло, тому випрямлені пасма з проділом посередині голови у кадрі виглядали досить незвично. На новий імідж користувачі соціальних мереж відреагували дуже позитивно.



Меган Маркл виступила в рамках самміту Girl Up Leadership Summit / Instagram / @hrhofsussex

Варто додати, що на зміну іміджу також наважались після карантину і Кейт Міддлтон у Великій Британії. Під час нещодавного візиту в організації Tiny Happy People, Кейт продемонструвала не лише стильний образ з принтом "у горох", а й нову зачіску. Жінка трішки вкоротила довжину волосся та по-іншому його вклала.



Кейт Міддлтон з оновленою зачіскою / Instagram / @kensingtonroyal​