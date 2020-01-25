Меган Маркл готується до резонансного інтерв'ю з Еллен Дедженерес – ЗМІ

Після офіційного відходу від королівської сім'ї герцогиня Сассекська готова пролити світло на стосунки в родині британських монархів. У пресі з'явилася інформація, що Меган Маркл спроможна наважитися на відверту розмову лише зі своєю давньою подругою американкою Еллен Дедженерес.

Герцоги Сассекські відтепер спроможні не лише самостійно обирати місце проживання та сферу занять, а й вільно висловлюватися публічно. Так, після відмови від королівських повноважень мережею ширилися чутки, що всі подробиці про стосунки у сім'ї британських монархів можуть бути оприлюднені під час особистого інтерв'ю скандального подружжя.

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Як повідомляє видання Daily Mail, викривальний діалог неминучий. Близьке оточення герцогів Сассекських запевнило, що Меган Маркл готова до публічної розвоми з американською телеведучою Еллен Дедженерес. Вона, у свою чергу, прагне поспілкуватися з обома представниками королівської родини, адже вважає Гаррі та Меган одними з найприємніших особистостей, яких їй коли-небудь доводилося зустрічати.

Еллен і Меган вже обговорювали майбутнє інтерв'ю. Вони давно знають одна одну й стали близькими. Меган каже, що Еллен розуміє її біль і страждання. Вона відчуває, що вони є спорідненими душами,

– повідомили інсайдери.



Телеведуча Еллен Дедженерес / Instagram / @theellenshow

Варто зазначити, що Меган Маркл та Еллен Дедженерес познайомилися випадково кілька років тому в притулку для собак в Лос-Анджелесі, коли Еллен вмовила Меган взяти першого пса Богарта. З того часу жінок пов'язує справжня дружба.

Цей факт доводить те, що Дедженерес разом з дружиною навіть літала в гості до Меган після народження Арчі влітку 2019 року. Телеведуча вже ставала на бік Меган публічно, коли герцогиня потерпала від тиску преси та суспільства. А тепер, швидше за все, їхня дружба буде все міцнішою завдяки перебуванню Меган у Північній Америці.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ припускали, що відверта розмова може відбуться з американською акторкою та ведучою Опрою Вінфрі, з якою принц Гаррі працює над створенням серіалу про психічне здоров'я.