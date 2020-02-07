Меган Маркл поки не прагне повертатись до публічного життя, – ЗМІ

Принц Гаррі та Меган Маркл оселились у розкішному особняку в Канаді. І, здається, герцогиня Сассекська не має наміру повертатись до публічного життя.

Як повідомляють інсайдери видання People, Меган Маркл взяла паузу та насолоджується вихованням 9-місячного Арчі. Герцогиня Сассекська відмовляється здійснювати публічні виходи та надає перевагу затишному вечору в сімейному колі. А от принц Гаррі до весни 2020 року ще буде виконувати свої королівські обов'язки, тому вже взяв участь у кількох подіях без дружини. За словами джерел з близького оточення подружжя, Меган Маркл з'явиться на публіці тільки тоді, коли вщухне галас щодо її імені.

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"Повернувшись в Канаду, вона стала набагато спокійнішою, і це величезна зміна. Вона вирішила залишатися в тіні, поки шум не стихне", – розповів інсайдер.

Як відомо, 8 січня 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл публічно оголосили, що хочуть відмовитись від королівських обов'язків. Пара втомилась від прискіпливої уваги ЗМІ та вказівок Букінгемського палацу. Тому герцоги Сассекські заявили, що прагнуть почати самостійне життя, без дотацій від платників податків та привілеїв. Така новина приголомшила як громадськість, так і ЗМІ. Після кількох днів роздумів королева Єлизавета ІІ підтримала подружжя та зобов'язала їх компенсувати витрати на ремонт їхнього маєтку у Віндзорі.

Відтоді принц Гаррі та Меган Маркл оселились у канадському Ванкувері. На острові подружжя орендувало розкішний маєток, вартістю 14 мільйонів доларів. Герцогиня Сассекська відновила заняття йогою та активно гуляє з сином Арчі в парку.

Арчі – пріоритет у житті Меган. Вона піклується про нього та ставить сім'ю на перше місце. Арчі насправді щаслива дитина, він любить багато сміятися. Вони намагаються жити своїм життям, як звичайні батьки,

– зазначив інсайдер.

Окрім цього, Меган Маркл готується повернутись на телебачення: вона уклала договір зі студією Disney, відтак буде озвучувати героїв мультфільмів. Також герцогиня з'явиться у популярному телешоу I Do, Redo.

Водночас інсайдери розповідають, що принц Гаррі продовжує працювати. Днями герцог Сассекський став запрошеним гостем на світському заході в Маямі. Чи отримав він за це гроші – невідомо, однак очевидці стверджують, що Гаррі попросив утриматись від фото з ним та вів бесіди без камер.