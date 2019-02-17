Нацвідбір Євробачення-2019: чи погоджуєтесь ви з результатами півфіналів шоу – опитування

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Нацвідбір Євробачення-2019: чи погоджуєтесь ви з результатами півфіналів шоу
Нацвідбір Євробачення-2019: чи погоджуєтесь ви з результатами півфіналів шоу / ua.korrespondent.net

У суботу, 16 лютого, в Україні відгримів другий півфінал Національного відбору до Євробачення-2019. Відтак прихильники вокального конкурсу дізнались імена всіх артистів, які поборються за квиток на міжнародну сцену шоу.

Талановиті вокалісти презентували свої оригінальні пісні, які можуть допомогти їм здобути перемогу на Євробаченні-2019. Із 16 артистів до фіналу Національного відбору дійшли всього лише 6.

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Після другого півфіналу стало відомо, хто ж претендує на перемогу в шоу. Так, 23 лютого на сцену Нацвідбору вийдуть Freedom jazz, ANNA MARIA, KAZKA, MARUV, YUKO та Brunettes Shoot Blondes. Саме ці артисти, згідно з голосуванням зіркового журі та глядачів, гідні представляти країну на міжнародному вокальному шоу Євробачення-2019, що відбудеться в ізраїльському Тель-Авіві. 

Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, чи згідні ви з такими результатами півфіналів Національного відбору? 

 

 

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Теги: Новини України Євробачення 2019 LifeStyle Музика Опитування 24
Джерело: 24 Канал
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