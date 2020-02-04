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Нацвідбір Євробачення-2020: гурт Moonzoo показав трек, записаний з американським репером

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гурт Moonzoo трек / Пресслужба

Український гурт Moonzoo, хоч і не має шаленої популярності, став одним із фаворитів Нацвідбору Євробачення-2020. Артисти записали ритмічну композицію з американським репером F.M.F. Sure, яку презентували на ютуб-каналі 4 лютого.

Музиканти вирішили не зволікати та зняти одразу ж кліп на трек Maze ("Лабіринт"). Гурт Moonzoo пояснив, що кожна людина рано чи пізно прагне кардинально змінити своє життя, однак боїться зробити перший крок. Артисти записали композицію Maze, в якій закликали інших не зволікати та втілювати свої мрії. 

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"Пісня розповідає про кілька секунд, які траплялись з кожним із нас й іноді кардинально змінювали наше життя. Вона про момент, коли ти дивишся на екран телефону і вагаєшся, чи набрати номер коханої людини. Ми часто блукаємо лабіринтом невпевненості та вагань, будуючи стосунки з близькими. Вихід з цього лабіринту дуже простий: варто відкинути зволікання і якнайшвидше зробити перший крок", – пояснив соліст гурту Олександр Васецький.

Ймовірно, участь у Нацвідборі Євробачення-2020 для Moonzoo – це теж випробування, яке вимагало зробити крок. Тому у кліпі символічно артисти постають на перший план. У ролику знявся і американський репер F.M.F. Sure, якого українці запросили до співпраці. 

Пісня Maze для мене асоціюється з тим, що часто наше життя – це як подорож по лабіринту. Нам усім потрібен хтось, хто знайде нас, коли ми загубилися, і допоможе знайти вихід,
– поділився репер.

Цікаво, що Moonzoo для українців – маловідомий гурт. Однак саме цих талановитих музикантів вважають одними з головних претендентів на перемогу. Окрім них, за можливість представляти Україну на Євробаченні-2020 поборються гурт [О], Assol, KHAYAT, CLOUDLESS, GARNA, Katya Chilly, FO SHO, David Axelrod, Олександр Порядинський, TVORCHI, GIO, Jerry Heil, KRUTЬ, Еліна Іващенко, GO-A. Перший півфінал шоу пройде вже 8 лютого. 

Дивіться кліп до пісні Moonzoo та F.M.F. Sure – Maze: відео

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини України Музика Євробачення 2020
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