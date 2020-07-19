Найкращі пляжі Одеської області: список
На більшості пляжів Одеси знайшли кишкову паличку, попри це кількість туристів тільки збільшується. 24 канал зробив підбірку практично безлюдних пляжів на Одещині, куди можна втекти.
Редакція 24 каналу зробила підбірку найкращих і малолюдних пляжів в Одеській області.
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Найкращі пляжі Одеської області
Катранка
Один з найчистіших курортів України – це Катранка. Тут піщаний довгий пляж, але бідна інфраструктура.
Селище розкинулось на узбережжі лиману Джантшейський, а також воно поєднується із морською косою дерев'яними містками.
Катранка – найчистіший курорт / Фото: vkazivnyk.com
Санжейка
Пляж у селищі Санжейка підходить для сімейного відпочинку. Саме селище розташоване за 40 кілометрів від Одеси. Покриття пляжу – це мікс глини та піску, в якому можуть потраплятись навіть камені.
Тут можна зустріти неймовірної краси обриви, які привертають увагу туристів з усіх куточків України.
Санжейка, Одеська область / Фото: kirillovka.ks.ua
Сасик
Пляж біля озера Сасик покритий мілким піском та зеленню. Це місце привертає увагу справжніх екстремалів, адже тут інфраструктура відсутня взагалі.
У певний проміжок літа можна зустріти пеліканів і фламінго.
Пляж біля озера Сасик / Фото: wikipedia.org
Край Нової Дофінівки
Дикі пляжі, які розташовані біля села Нова Дофінівка. Сюди приїжджають туристи на власних авто та з наметами, адже інфраструктури і баз відпочинку практично немає.
Хоч пляж і дикий, але він чистий. Тому тут загоряти на сонці буде в задоволення.
Дикий пляж, Одеська область / Фото: ua.igotoworld.com
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Курортне
Саме село Курортне розташоване на високому обриві, з якого відкриваються мальовничі пейзажі. Також тут уже є декілька кафе та магазинів, а пляжі мають білий пісок.
Село Курортне / Фото: kurortnoe.biz.ua
Кароліно-Бугаз
Кароліно-Бугаз – це широкий пляж, який розташований на відстані 60 кілометрів від Одеси. Назва походить з турецької мови і перекладається як "протока".
Кароліно-Бугаз – одне з найбільш екологічно чистих місць на Чорноморському узбережжі, а відпочинок тут завжди вважався елітним завдяки віддаленості цього місця від індустріальних центрів.
Кароліно-Бугаз, Одеська область / Фото: goodrest.com.ua
Грибівка
Чорноморський курорт Грибівка пропонує своїм гостям чистий, піщаний та дуже широкий пляж. Також територією села протікає річка, яка має назву Барабой. Вона впадає у Чорне море.
Село має добре розвинуту інфраструктуру: луна-парк, численні бари і кафе, рибна ловля, прогулянки на катерах і яхтах.
Пляж у селі Грибівка / Фото: booking.com
Фонтанка
Пляж у селі Фонтанка – це справжній дикий пляж! Пісок тут з ракушками і камінням, а дно – кам'янисте.
Відстань до Одеси всього 4 кілометри.
Пляж Фонтанка / Фото: blog.pokupon.ua
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