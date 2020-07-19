На більшості пляжів Одеси знайшли кишкову паличку, попри це кількість туристів тільки збільшується. 24 канал зробив підбірку практично безлюдних пляжів на Одещині, куди можна втекти.

Редакція 24 каналу зробила підбірку найкращих і малолюдних пляжів в Одеській області.

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Найкращі пляжі Одеської області

Катранка

Один з найчистіших курортів України – це Катранка. Тут піщаний довгий пляж, але бідна інфраструктура.

Селище розкинулось на узбережжі лиману Джантшейський, а також воно поєднується із морською косою дерев'яними містками.



Катранка – найчистіший курорт / Фото: vkazivnyk.com

Санжейка

Пляж у селищі Санжейка підходить для сімейного відпочинку. Саме селище розташоване за 40 кілометрів від Одеси. Покриття пляжу – це мікс глини та піску, в якому можуть потраплятись навіть камені.

Тут можна зустріти неймовірної краси обриви, які привертають увагу туристів з усіх куточків України.



Санжейка, Одеська область / Фото: kirillovka.ks.ua

Сасик

Пляж біля озера Сасик покритий мілким піском та зеленню. Це місце привертає увагу справжніх екстремалів, адже тут інфраструктура відсутня взагалі.

У певний проміжок літа можна зустріти пеліканів і фламінго.



Пляж біля озера Сасик / Фото: wikipedia.org

Край Нової Дофінівки

Дикі пляжі, які розташовані біля села Нова Дофінівка. Сюди приїжджають туристи на власних авто та з наметами, адже інфраструктури і баз відпочинку практично немає.

Хоч пляж і дикий, але він чистий. Тому тут загоряти на сонці буде в задоволення.



Дикий пляж, Одеська область / Фото: ua.igotoworld.com

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Курортне

Саме село Курортне розташоване на високому обриві, з якого відкриваються мальовничі пейзажі. Також тут уже є декілька кафе та магазинів, а пляжі мають білий пісок.



Село Курортне / Фото: kurortnoe.biz.ua

Кароліно-Бугаз

Кароліно-Бугаз – це широкий пляж, який розташований на відстані 60 кілометрів від Одеси. Назва походить з турецької мови і перекладається як "протока".

Кароліно-Бугаз – одне з найбільш екологічно чистих місць на Чорноморському узбережжі, а відпочинок тут завжди вважався елітним завдяки віддаленості цього місця від індустріальних центрів.



Кароліно-Бугаз, Одеська область / Фото: goodrest.com.ua

Грибівка

Чорноморський курорт Грибівка пропонує своїм гостям чистий, піщаний та дуже широкий пляж. Також територією села протікає річка, яка має назву Барабой. Вона впадає у Чорне море.

Село має добре розвинуту інфраструктуру: луна-парк, численні бари і кафе, рибна ловля, прогулянки на катерах і яхтах.



Пляж у селі Грибівка / Фото: booking.com

Фонтанка

Пляж у селі Фонтанка – це справжній дикий пляж! Пісок тут з ракушками і камінням, а дно – кам'янисте.

Відстань до Одеси всього 4 кілометри.



Пляж Фонтанка / Фото: blog.pokupon.ua

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