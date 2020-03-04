Найстарший син Бабкіних потрапив в реанімацію

Подружжя Бабкіних останні дні провело за лікуванням свого найстаршого сина Артура, а вже сьогодні, 4 березня, відвезло хлопця у лікарню. Там його поклали у реанімацію із запаленням легенів.

Сумною новиною Сніжана Бабкіна поділилась із підписниками у своєму інстаграмі. Дружина відомого україського виконавця – Сергія Бабкіна – хотіла розповісти історію із сином, щоб допомогти іншим батькам у вирішенні подібних ситуацій.

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За її словами, перші симптоми у Артура з’явились ще в п’ятницю – тоді хлопець почав кашляти. Наступного дня кашель начебто спав, але став вологішим. У неділю додався нежить і кашель став сильнішим, а в понеділок "підскочила" температура – до 38,5. Але у ніч не понеділок Артурові стало лише гірше.

"Вночі – температура вище 41. Я сказала, що викликаю швидку. Артур мене відрадив, температуру збили Нурофеном + 10 хвилин побув у прохолодній водій у ванні (30 градусів). Вівторок-кашель, нежить, температура 38,5-39,5. Збиваємо. Викликали на будинок медсестру для аналізу крові", – розповіла Сніжана.

І хоча у ніч з понеділка на вівторок температури вже не було, але з самого ранку Артур почав скаржитись, що йому боляче кашляти, дихати і загалом болів живіт. Довго не думаючи, за рекомендацією їхнього лікаря, Сергій та Сніжана зібрали речі і відвезли у Харківську обласну дитячу клінічну лікарню.

Приїхали. Артур ледве дійшов від машини до дверей поліклініки, дихати важко! Зробили рентген – запалення легенів з ускладненням. Вражено декілька сегментів легені. Швидко забрали в реанімацію. Наразі він перебуває в палаті в реанімації під наглядом. Потрійна доза антибіотиків. Постійний контроль,

– вразила історією про прикрий випадок Сніжана.

У підсумку українська актриса зазначила, що вірус цього сезону найчастіше закінчується пневмоніями, тому рекомендує усім батькам не лікувати дітей в домашніх умовах і відразу звертатись за допомогою до фахівців.

Додамо, що окрім сина Артура (який народився у першому шлюбі Сніжани Бабкіної), у подружжя є спільна донька Веселина та син Єлисей, який народився у червні 2019 року. У Сергія Бабкіна також є 12-річний син Ілля від першого шлюбу.