Нетта Барзілай запалила яскравим виступом у фіналі "Голос. Діти": відео

Переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2018 стала запрошеною гостею проекту "Голос. Діти" 5 сезон. 7 липня відбувся фінал шоу, де українські зірки та артистка світового рівня змогли потішити глядачів своєю присутністю.

Суперфінал дитячого вокального проекту Голос Діти 5 сезон розпочався о 21:00 на телеканалі "1+1". Підопічні зіркових тренерів Джамали, Дзідзя і дуету "Время и Стекло" разом із запальною Неттою Барзілай відкрили прямий ефір!

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Нетта Барзілай (Netta) виконала свою "коронну" композицію "Toy", яка принесла Ізраїлю перемогу на Євробаченні-2018. У виступі їй допомагала Вероніка Морська, Ярослав Карпук, Нікіта Ачкасов, Олександр Зазарашвілі, Карина Столаба та Варвара Кошова.

Для виступу співачка одягнула яскравий костюм, діти-учасники взяли співали на фоні яскравих декорацій. Публіка була у справжньому захваті від перформансу Нетти і суперфіналістів.

Нетта Барзілай з піснею Toy на Голос Діти 5 сезон: відео онлайн