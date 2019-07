Голос Діти 5 сезон 7 випуск онлайн: переможцем став Олександр Зазарашвілі

Суперфінал п'ятого сезону вокального проекту "Голос. Діти" вийшов на екрани каналу "1+1" 7 липня о 21:00. Згідно з результатами голосування глядачів, переможцем шоу став Олександр Зазарашвілі.

У прямому ефірі Голос Діти 5 сезон перемогу здобув підопічний команди "Время и Стекло" – 12-річний Олександр Зазарашвілі з Грузії.

Хлопець впевнено йшов до своєї перемоги протягом всіх етапів шоу. Талановитий вокаліст з багатодітної сім'ї приїхав підкорувати українську сцену з далекої і дружньої Грузії. Його талант відзначили всі судді, а глядачі охоче підтримували Олександра у соціальних мережах. Дует "Время и Стекло" не помилився із вибором на сліпих прослуховуваннях, коли взяв Зазарашвілі у свою команду. Таким чином, хлопець приніс перемогу у 5 сезоні проекту.

Переможець Голос Діти 5 сезон Олександр Зазарашвілі дивитися онлайн – All by myself