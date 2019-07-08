Голос Діти 5 сезон 7 випуск онлайн: переможцем став Олександр Зазарашвілі

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Переможець Голос Діти 2019 – відео переможця у 5 сезоні шоу
Голос Діти 5 сезон: переможець проекту / 1+1

Суперфінал п'ятого сезону вокального проекту "Голос. Діти" вийшов на екрани каналу "1+1" 7 липня о 21:00. Згідно з результатами голосування глядачів, переможцем шоу став Олександр Зазарашвілі.

У прямому ефірі Голос Діти 5 сезон перемогу здобув підопічний команди "Время и Стекло" – 12-річний Олександр Зазарашвілі з Грузії.

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Хлопець впевнено йшов до своєї перемоги протягом всіх етапів шоу. Талановитий вокаліст з багатодітної сім'ї приїхав підкорувати українську сцену з далекої і дружньої Грузії. Його талант відзначили всі судді, а глядачі охоче підтримували Олександра у соціальних мережах. Дует "Время и Стекло" не помилився із вибором на сліпих прослуховуваннях, коли взяв Зазарашвілі у свою команду. Таким чином, хлопець приніс перемогу у 5 сезоні проекту.

Переможець Голос Діти 5 сезон Олександр Зазарашвілі дивитися онлайн – All by myself

 

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Теги: LifeStyle Музика Голос Діти 5 сезон дивитися онлайн Новини Києва Новини України Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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