Переможцями Нацвідбору на Євробачення-2020 стали GO_A

У суботу, 22 лютого, під час прямого ефіру Національного відбору на 65-ий міжнародний конкурс на Євробачення-2020, який пройде у травні в Роттердамі, перемогу виборов гурт GO_A з піснею Solovey.

Гурт набрали 6 балів від членів журі та 6 балів глядацького голосування на відборі Євробачення-2020. За результатами голосування другу сходинку розділили KRUTЬ і KHAYAT, третє місце зайняли TWORCHI і David Axelrod. Результати голосування оголосив телеведучий Сергій Притула.

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Представниця України виступатиме у Роттердамі в першому півфіналі 12 травня під номером 15. У фіналі брали участь 6 учасників: KRUTЬ з піснею "99", Jerry Heil з піснею VEGAN, Gо_A з піснею "Соловей", David Axelrod з композицією HORIZON, KHAYAT з треком Call for love та гурт TVORCHI з піснею Bonfire.

Переможці Євробачення-2020 від України: дивіться відео онлайн

Що відомо про конкурс Євробачення-2020?Фінал 65-го міжнародного пісенного конкурсу відбудеться 16 травня у Роттердамі. У 2019 році в Ізраїлі, у Тель-Авіві перемогу здобув Дункан Лоуренс з піснею Arcade. Востаннє Нідерланди приймали пісенний конкурс Євробачення у 1976 році в Гаазі. Цьогорічне гасло конкурсу Open Up ("Відкривай"). На офіційному логотипі зображено 41 прапор країни, що беруть участь у конкурсі.