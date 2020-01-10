Після зречення від королівських обов'язків Меган Маркл займеться модою – ЗМІ

Днями герцоги Сассекські опублікували офіційне звернення, яке свідчить про їхнє бажання лишитися звання членів королівської родини. Подружжя також прагне здобути фінансову незалежність від британських монархів. Як стверджують інсайдери, Меган Марк вже розпочала переговори з одним із світових модних брендів.

Після відсторонення від королівських обов'язків Меган Маркл та принц Гаррі не зможуть використовувати кошти з суверенного гранта. На новому етапі життя подружжю доведеться забезпечувати родину самостійно. Завбачлива дружина вже визначилася з галуззю для самореалізації, яка приноситиме дохід в родину.

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За інформацією видання The Sun, Меган Маркл планує налагодити співпрацю з французьким модним будинком Givenchy. Її пов'язує тривала дружба з креативним директором бренду Клер Вейт Келлер.

Саме вона виступила дизайнером весільної сукні герцогині й отримала з рук Меган Маркл статуетку премії The Fashion Awards 2018 та звання найкращої британської дизайнерки жіночого одягу.

Меган дуже тісно пов'язана з модною індустрією, і є багато відомих брендів, які хотіли б співпрацювати з нею. З брендом Givenchy у герцогиня вже вела активні переговори. Деякі з майбутніх угод оцінюються в мільйони фунтів стерлінгів,

– повідомили інсайдери.



Весілля принца Гаррі й Меган Маркл | Getty Images

Зацікавленість Меган Маркл у модній індустрії важко не помітити. Минулого року вона ставала запрошеним редактором британського глянцю Vogue. Тоді герцогиня Сассекська взяла для вересневого номера інтерв'ю у Мішель Обами і особисто брала участь в зйомках обкладинки.

Згодом Меган презентувала капсульну колекцію офісного одягу Smart Works, яку створила спільно з іменитими брендами. Ця колекція була спрямована на підтримку жінок.