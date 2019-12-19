Пластуни передали Зеленському Вифлиємський вогонь: фото

Національна скаутська організація України – "Пласт" – передала Президенту України Володимирові Зеленському Вифлиємський вогонь миру.

У пластунів є важлива і почесна місія – кожного року передавати Вифлиємський вогонь миру Президентові України, українським сім'ям та родинам. Вогонь повинен горіти впродовж усіх різдвяних свят. Доставили його в Україну з Відня.

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"Пласт" – це найстаріша та найпотужніша українська молодіжна організація, яка понад 100 років об’єднує українську молодь на високих духовних і національних засадах згідно з принципом "Служіння Богові і Україні".



Пластуни передали вогонь Володимиру Зеленському / Фото 24 канал



Скаути співали пісні для Президента України / Фото 24 канал

Поширення по світу Вифлеємського вогню миру – це міжнародна скаутська акція до святкування Різдва. Її ідея полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.