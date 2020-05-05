Принц Вільям дозволив літакам швидкої допомоги дозаправлятися у дворі Кенсінгтонського палацу

Принц Вільям дав дозвіл на те, щоб британські літаки швидкої допомоги приземлялися для дозаправки на приватному майданчику Кенсінгтонського палацу. Це означає, що медикам більше не доведеться витрачати час, аби дістатися до заправної бази в Уотфорді.

Це допоможе лікарям врятувати більше життів, адже дорога до медзакладу займатиме значно менше часу. Про це повідомляє видання Evening Standard.

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Згідно з цими домовленостями, літаки приземлятимуться та злітатимуть з ділянки Perks Field перед замком.

Раніше приватний посадковий майданчик на території Кенсінгтонського палацу використовували переважно для вертольотів королівської сім'ї.



Кенсінгтонський палац / Фото LiveJournal

У королівській родині підтвердили таку ініціативу, і заявили, що ділянка Perks Field буде доступна для гелікоптерів медичної допомоги London Air Ambulance.

Нагадаємо, що Кенсінгтонський палац є лондонською резиденцією герцога та герцогині Кембриджських, які наразі перебувають з трьома дітьми у власному будинку в місті Норфолк.

Довідка. Нещодавно ЗМІ повідомили: принц Вільям на час пандемії хоче повернутись на роботу пілотом медичного гелікоптера. Нібито герцог Кембриджський обдумує можливість повернутись на місяць в Національну службу охорони здоров'я Великобританії.