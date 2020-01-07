KAZKA выпустила новый хит "Різдвяна": смотрите видеоклип

Группа KAZKA сделала сюрприз поклонникам в канун Рождества и презентовала новый клип на песню "Різдвяна" (RYZDVYANA) (Ой як же було).

Видеоклип RYZDVYANA был опубликован в понедельник, 6 января, на официальном ютуб-канале группы.

Читайте также: Джастин Бибер вернулся с новым эпатажным клипом: видео на трек "Yummy"

В подписи представители KAZKA сообщили, что вдохновились мюзиклом "Вечера на хуторе близ Диканьки". Таким образом группа перепела древнюю песню-коляду "Ой, дай Бог". В видеоклипе показаны украинские традиции празднования Сочельника и Рождества, а также современные мотивы.

В течение дня после публикации ролик насобирал более 74 тысяч просмотров.

Друзья, пусть этот день (а лучше – весь следующий год будет наполнен любовью, лучшими людьми и настоящими чудесами! С Рождеством,

– написала солистка Александра Зарицкая в подписи в инстаграм.

KAZKA – RYZDVYANA: смотрите видеоклип

KAZKA – RYZDVYANA: слова песни

Ой як же було із прежди віка

Ой дай Бог

Корабель тонув у снах,

Казка знову на вустах

Пливе де мало сліз.

На свята ми не святі,

Забуваємо чутки,

ніщо не спинить нас.

Все навколо як кіно,

я побачила його коли була мала.

Пісня лине неземна,

На моїх руках дива,

окрилена любов.

Ой як не було неба і землі

Ой дай Бог

А тільки було синєє море

Ой дай Бог

Запалала далечінь,

від сердець гарячих мрій нас літаки несли.

Випадок то був чи ні?

Сни колишні зберегли,

залишивши печаль.

Вже твоєї крові час!

Наступає поміж нас,

дарує рай і сміх.

Грай сопілко, грай струна,

Музика звучить-ріка, для кожного із нас!

На цьому морі горіли огні

Ой дай Бог

Коло тих огнів сиділи святи

Ой дай Бог

Радять радоньку кого в море послать

Ой дай Бог

Ой пойди Петро у море на дно

Ой дай Бог

Тай достань Петро жовтого піску

Ой дай Бог

Тай посіємо по всьому світу

Ой дай Бог

Щоб уродила небо і земля

Ой дай Бог

Небо зорями небо квітами Ой дай Бог