Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха

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Пасха 2019 Украина - куда поехать на пасхальные выходные дни
Куда поехать на Пасху в Украине / old.vse.rv.ua

Пасхальные праздники для украинцев, как правило, длятся несколько дней. Чтобы долго не засиживаться дома, мы подобрали для вас самые интересные направления и маршруты для отдыха в Украине.

Пасху украинцы будут праздновать в воскресенье, 28 апреля. Также будет еще один дополнительный выходной в понедельник. LifeStyle 24 подобрал для вас интересные маршруты для отдыха и новых впечатлений.

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Лучшие маршруты для Пасхального отдыха

Киев

Киев вас очень удивит своей архитектурой и количеством церквей и монастырей. Самая знаменитая Почаевская Лавра станет хорошим местом для размышлений и искренней молитвы.

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Не забудьте о главном храме Украинской православной церкви – Владимирском соборе. Сюда съезжаются верующие со всей Украины, чтобы принять участие в традиционных пасхальных обрядах. Также богослужения на Пасху проводит украинский православный церковный деятель Филарет.

Володимирський собор
Владимирский собор

Пасхальное богослужение во Владимирском соборе пройдет в ночь с субботы на воскресенье. Ночью 27 апреля начнется Пасхальная полунощница, после которой христиане пройдут вокруг собора крестным ходом.

В полночь начнется первое пасхальное богослужение – Ранняя, после чего состоится божественная литургия. Обычно, в 3 часа ночи освящают пасхальные корзинки. Около 7 утра начнется вторая божественная литургия, а в 10 утра – третья.

Києво-Печерська лавра
Киево-Печерская лавра

Еще одно особое место, куда стоит попасть в столице – это Киево-Печерская лавра – одна из древнейших святынь Киевской Руси, построенная еще в 1051 году. На территории лавры паломники могут посетить 10 церквей, собор Успения Пресвятой Богородицы, надвратный храм, Ближние и Дальние пещеры и многим другие интересные места.

Михайловский Златоверхий собор – выдающаяся достопримечательность Киева. Собор входит в список ТОП-мест Киева и расположен в центре города на Владимирской горке.

Михайлівський Золотоверхий собор
Михайловский Златоверхий собор

Коломыя

Если вы еще ни разу не были в этом замечательном городе, то Пасхальные праздники – удачный период, чтобы увидеть главное украшение этого светлого праздника – музей Писанки с огромным яйцом на площади. Оно является одной из крупнейших писанок в Украине. Пасхальное яйцо достигает 13 метров, а в музее хранятся более 6 тысяч экспонатов со всех уголков Украины.

Музей Писанки
Музей Писанки

Советуем посетить Национальный музей народного искусства Гуцульщины и Покутья. В нем прекрасные изделия народного искусства, гуцульская одежда, ковры и мебель.

Львов

На Пасхальные праздники Львов оживает туристами и запахом праздника. Шевченковский гай ждет ежегодно гостей и горожан устраивая незабываемые забавы. С 28 по 29 апреля в Шевченковском гаю будет проходить много художественных и интерактивных событий, будут петь пасхальные песни, устраивать мастер-классы и смаковать Пасхальные блюда.

Великдень в Шевченківському гаю
Пасха в Шевченковском гаю

Также в течение празднования состоятся выступления фольклорных коллективов, поздравления от христианских общин и эстрадных исполнителей.

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Ужгород

Если вы хотите обойтись без гама и шума города и окунуться в атмосферу спокойствия и чистого воздуха – горная местность поприветствует вас невероятными видами и зрелищным цветением сакуры.

Нынешнее цветение сакуры ожидают с середины до конца апреля. Фестиваль "Сакура-фест" начнется чуть раньше – 12 апреля и продлится почти до 27 апреля.

Цвітіння сакури на ЗакарпаттіЦветение сакуры на Закарпатье

В рамках " Сакура-фест" проведут выставку писанок, хип-хоп чемпионат, Wow Show Fest, фестиваль театрального искусства, турнир по футболу, канатные гонки, винный фестиваль Sakura Wine 2019. Гостей также ожидает бесплатная экскурсия по городу.
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Теги: LifeStyle Новости Закарпатья Путешествия Новости Киева Новости культуры Новости Львова Новости Ивано-Франковска
Источник: LifeStyle 24
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