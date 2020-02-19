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Принцу Эндрю - 60: как королевская семья и бывшая жена поздравили мужчину

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Принц Эндрю празднует 60-летие / Instagram / @theroyalfamily

Сын Елизаветы II и недавно лишенный титулов принц Эндрю сегодня, 19 февраля, празднует свое 60-летие. Как и было анонсировано ранее, громких празднований по этому поводу не будет, однако на праздник уже отреагировала королевская семья и его бывшая жена Сара Фергюсон, которая развелась с мужем 23 года назад.

На своей инстаграм-странице 60-летняя Сара оставила фотографию бывшего мужа и написала: "Поздравляем, Эндрю, с 60-летием". Черно-белый снимок получился по-особенному домашним, ведь на нем принц Эндрю сидит в просторной комнате рядом с любимыми собаками и смотрит в окно. Известно, что несмотря на развод в мае 1996 года, пара осталась в хороших отношениях, поскольку у них есть две взрослые дочери – принцессы Беатрис и Евгения.

Интересно: Елизавета II запретила принцу Гарри и Меган Маркл использовать их титул, – СМИ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy 60th Birthday to Andrew @alexbramall

Допис, поширений Sarah Ferguson (@sarahferguson15)

 

Вместе с этим на официальной странице в Инстаграме представители королевской семьи сделали миловидное фотосравнение, на котором первое фото – из детства, а второе – уже в зрелом возрасте. "В этот день в 1960 году принц Эндрю родился в Букингемском дворце, первый ребенок, рожденный правящим монархом за 103 года", – говорится в заметке. Напомним, что у принца Эндрю также есть старший брат Чарльз, старшая сестра Анна и младший брат Эдвард.

 

Пользователи оставляют свои приятные комментарии и поздравления по случаю 60-летия принца Эндрю, впрочем, некоторые вспоминают и о секс-скандале, в который он недавно вляпался и в результате был вынужден сложить обязанности монарха.

Что известно о секс-скандале с участием принца Эндрю?
В 2019 году вокруг персоны принца Эндрю развернулся большой скандал. Все началось с того, что известного американского финансиста Джеффри Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере, поскольку тот совершил самоубийство. Мужчину обвиняли в педофилии и торговли людьми, а поскольку принц Эндрю был близким другом обвиняемого, то тоже подвергся подозрениям правоохранителей. В частности, его обвиняют в сексуальных связях с Вирджинией Робертс, которой на тот момент было всего 17 лет. Сначала Букингемский дворец опроверг все обвинения, а впоследствии сам принц Эндрю заявил, что решил сложить все королевские обязанности.

Все подробности о скандале, в который попал британский принц Эндрю – читайте здесь

Ранее также сообщалось, что после секс-скандала в королевском дворе отказались от пышного празднования дня рождения принца Эндрю. Королева была вынуждена отменить шумную вечеринку, на которой бы присутствовали представители многочисленных благотворительных организаций, которыми занимался принц. Согласно информации, весь праздник сегодня состоится в тихом семейном кругу на ужине в семейном поместье Royal Lodge.

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Звездные дни рождения Елизавета II Звездные разводы Секс-скандал Королівська сім'я
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