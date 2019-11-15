В каком платье будет представлять Украину Маргарита Паша на "Мисс Мира 2019" фото

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"Мисс Украина 2019" Маргарита Паша / Instagram /@margoritapasha

Обладательница титула "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша уже 14 декабря представит нашу страну в Лондоне на международном конкурсе. На днях харьковчанка продемонстрировала платье, в котором выйдет на сцену "Мисс Мира 2019" уже за месяц.

На днях состоялся пресс-коктейль в ресторанном комплексе Queen Kyiv по случаю вылета участницы в Великобританию на 69 международный конкурс красоты. Во время мероприятия Маргарита Паша показала гостям и прессе свое платье для финального выхода.

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Красное платье с воздушным шлейфом и разрезом на бедре для девушки сшила дизайнер Екатерина Лукашик. Это полностью ручная работа и, по словам мастера, ее примерная стоимость составляет 10 тысяч долларов.

Красный цвет я называю цветом победы. Он сильный. Психологически мы видим яркие цвета первыми, и конечно, это цвет, который дает определенную энергетику. Здесь объединены различные фактуры: сетка, бархат, глиттер, пайетки. Мы все это гармонично попытались соединить, чтобы выглядело и элитно и достойно, и изысканно. Все грани, которые есть у участницы, подчеркивает этот наряд,
– рассказала дизайнер Екатерина Лукашик.

Безгранично благодарна нашим партнерам, которые помогли мне в подготовке, к главному и важнейшему событию на этот момент в моей жизни – участие в конкурсе "Мисс Мира 2019",
– выразила благодарность Маргарита Паша.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)

Маргарита Паша убеждена в своих шансах на успех и готова выложиться на максимум. Она подготовила эмоциональный танец для конкурса талантов и взяла с собой более 20 роскошных платьев на "Мисс Мира 2019".

Маргарита Паша – модель и мастер спорта по художественной гимнастике. Девушка родилась в России и когда ей было три года, ее многодетная семья переехала в Украину. В 2015 году Маргарита Паша уже участвовала в "Мисс Украина 2015". Тогда она получила звание Miss Ukraine International.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Мисс Украина
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